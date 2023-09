Tapie : 10 ans avant la série Netflix, Joséphine Japy crevait déjà l'écran dans ce film dérangeant

C'est la révélation de la série "Tapie" : Joséphine Japy y incarne avec brio Dominique Tapie aux côtés de Laurent Lafitte. Mais en 2014 déjà, elle crevait l'écran au cinéma dans le film "Respire" de Mélanie Laurent.

Tapie : et tout le monde découvre Joséphine Japy

Depuis le 13 septembre dernier, la série Netflix Tapie est sur toutes les lèvres. Ce biopic imaginé par Tristan Séguéla (fils de Jacques) et Olivier Demangel ne quitte plus le top des programmes les plus visionnés de la plateforme au logo rouge. En sept épisodes, le programme retrace la vie personnelle et professionnelle tumultueuses de celui que l'on surnommait "le boss".

L'immense force de la série est sans hésitation son casting qui frôle la perfection. Si Laurent Lafitte en est évidemment la star avec sa prestation bluffante, la comédienne Joséphine Japy, qui incarne Dominique Tapie, a, pour beaucoup de téléspectateurs, été une véritable révélation.

Pourtant, la jeune femme de 29 ans n'en est pas à son coup d'essai, même si Tapie marque sa première incursion à la télévision, alors que sa carrière s'écrivait pour l'instant sur grand écran.

Une carrière au cinéma déjà bien remplie

Joséphine Japy a commencé sa carrière de comédienne à l'âge de 10 ans dans le film historique Les Âmes grises d'Yves Angelo aux côtés de Jean-Pierre Marielle. On a ensuite pu la voir dans Neuilly sa mère ! Le Moine, Cloclo, et surtout Respire de Mélanie Laurent sorti en 2014. C'est grâce à ce film qu'elle a été nommée pour la première fois aux César, et qu'elle a remporté le prix de la révélation au festival de Cabourg.

Elle y interprétait le rôle de Charlie, une jeune lycéenne de 17 ans, réservée et pudique, qui devenait amie avec la nouvelle de la classe : la charismatique et mystérieuse Sarah (campée par Lou de Laâge). Mais au fur et à mesure, leur relation amicale dégénérait, et Sarah se dévoilait sous un nouveau jour : celui d'une perverse narcissique qui déchaînait sur sa nouvelle victime une véritable vague de harcèlement. Charlie se laissait faire, et sombrait peu à peu dans une spirale infernale.

Joséphine Japy et Lou de Laâge dans le film Respire de Mélanie Laurent © Gaumont

Deuxième long-métrage mis en scène par Mélanie Laurent, adapté du roman éponyme d'Anne-Sophie Brasme, le film avait été présenté à la Semaine de la critique, lors du Festival de Cannes 2014. Étouffant et cruel, jusqu'à son final irrespirable, il traitait avec une grande force cette cruelle histoire d'amitié toxique. Le film était porté par deux jeunes comédiennes talentueuses, qui poursuivent, depuis, de belles carrières.

Avant Tapie, Joséphine Japy a brillé ces dernières années dans des films tels que Mon inconnue, Eugénie Grandet, ou encore Sur les chemins noirs.