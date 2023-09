Tapie : que pense Dominique Tapie de la série Netflix ?

Dans la série Netflix, Dominique Tapie est incarnée à l'écran par Joséphine Japy. Mais que pense-t-elle vraiment du programme ? La veuve de Bernard Tapie s'est confiée à propos du biopic qui cartonne sur la plateforme de streaming.

Tapie : un biopic qui fait mouche sur Netflix

Mise en ligne le 13 septembre dernier, la série Tapie n'a pas quitté le top 10 des programmes les plus visionnés de Netflix en France. Portée par un Laurent Lafitte impérial dans la peau de l'ancien propriétaire de l'Olympique de Marseille, la série revient sur les événements marquants de la vie et de la carrière de ce dernier, s'attelant aussi bien à relater sa carrière de chanteur, que celle d'entrepreneur, ou encore de politique.

Créé par Tristan Séguéla et Olivier Demangel, le programme met également en vedette Joséphine Japy dans la peau de Dominique Tapie, qui a été mariée à Bernard Tapie de 1987 à sa mort en 2021.

Dominique Tapie réagit à la série Netflix

La série Netflix accorde une très grande importance à Dominique Tapie, et à la relation indéfectible qui la nouait à son mari. Cependant, cette dernière a quelques reproches à faire au programme. Ainsi, le 13 septembre dernier, elle confiait dans les colonnes de Madame Figaro, que la série s'était faite un peu en douce. En effet, elle explique qu'il y a 10 ans, Tristan Séguéla (le fils de Jacques Séguéla, grand ami de Bernard Tapie NDLR), avait proposé la série, mais celui qu'on surnommait "le boss" avait dit non.

Il a réitéré sa demande, et cette fois ce dernier a accepté, à condition que le programme se fasse en collaboration avec son fils Laurent, garant selon lui de la vérité. Après une longue période sans nouvelle, Dominique Tapie et sa famille ont appris que Tristan Séguéla avait choisi de faire cette série seul, car, selon elle, il souhaitait avoir une totale liberté pour en faire une fiction. Blessée dans un premier temps, Dominique Tapie a ensuite écouté le créateur de la série faire amende honorable, et, par amitié pour la famille, a accepté de ne pas "envenimer les choses". Cependant, Dominique Tapie a confessé qu'elle n'avait pas retrouvé son mari à l'écran :

Je reconnais que Laurent Laffite n’est pas mal dans le rôle. Tous les acteurs sont d’ailleurs très bons. Ça aura sans doute du succès. Mais nous, la famille, on ne peut pas avoir un regard serein et décontracté. Ce n’est pas mon mari.

Laurent Lafitte - Tapie © Netflix

Concernant sa place au sein de la série, elle a confié qu'elle ne s'était pas reconnue :

Dans la série, on me fait presque passer pour la tête pensante (...) Mais je n’ai jamais mis un doigt, un œil, dans les dossiers de Bernard ! J'ai accompagné mon mari dans ses aventures, mais je n’ai jamais été investigatrice de ses affaires. Des années après, j'ai appris qu'on avait signé pour moi, qu'il m'avait désignée comme associée sur des documents, et je lui en ai énormément voulu.

Dans l'illustration de leur histoire d'amour, Dominique Tapie a également des reproches à faire à la série Netflix, qui, selon elle, la fait passer pour une femme qu'elle n'est pas :