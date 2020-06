Taram et le Chaudron magique : nouveau remake en live action pour Disney ?

Un remake d'un film Disney par Disney est de nos jours plus commun qu'une annonce de film. Aujourd'hui c'est "Taram et le Chaudron magique" qui aura peut-être droit à son remake live action.

Disney n’en a pas fini avec les adaptations. Selon le site Comicbook, le géant du cinéma (et aujourd’hui du streaming) serait en train de préparer un remake live action du film Taram et le Chaudron magique.

35 ans après sa sortie initiale, Disney serait donc en préparation d’un remake de Taram et le Chaudron magique (The Black Cauldron en anglais). Une nouvelle qui n’est pas si surprenante quand on constate que Disney a donné une seconde vie à une bonne partie de son catalogue ces dernières années. La Belle et la Bête, Aladdin, même le classique Le Roi Lion a eu droit à son adaptation live action l’année dernière.

Une adaptation “seconde chance” ?

Il y a quelques années, Disney avait re-acquis les droits des Chroniques de Prydain, une série de livres écrit par Lloyd Alexander parue entre 1964 et 1968. Taram et le Chaudron Magique était l’adaptation des deux premiers tomes de la série; une adaptation qui ne tenait pas vraiment compte des livres. Le choix d’adapter ce film aujourd’hui n’est peut-être pas surprenant quant aux nombres d’adaptations de Disney; quoique cette nouvelle peut étonner les fans de Disney quand on sait à quel point cette production a coûté à Disney. Taram et le Chaudron magique est en effet le film Disney qui a coûté le plus cher à l’époque et a malheureusement été un échec commercial à sa sortie en 1985.

Il semblerait donc que Disney ait décidé de redorer le blason d’une de ses productions les plus mal-aimés. Nous ne savons pas encore si Taram et le Chaudron magique sortira au cinéma ou si le film verra directement le jour sur Disney+. Si c’est le cas, le film rejoindra l’adaptation La Belle et le Clochard qui est sortie directement sur la plateforme ainsi qu’une autre adaptation live action de Disney exclusivement pour Disney+, Lilo et Stitch dont on vous parlait il y a deux ans.

En attendant l’adaptation, vous pouvez (re)découvrir Taram et le Chaudron magique dès à présent sur Disney+.