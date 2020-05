Tarzan : Disney intéressé par un remake en live action ?

Rien, pas même le coronavirus, ne peut stopper Disney dans son envie de ravaler la façade de ses classiques animés. Un remake de "Hercules" serait en préparation et un autre héros musclé pourrait connaître le même sort : un live action Tarzan serait dans les tuyaux.

Entre les marques Star Wars et Marvel et les remakes en live action de ses classiques, Disney tient trois axes de travail qui font des merveilles au box-office. Refaire avec les technologies modernes des histoires qu'on connaît par coeur, c'est un concept d'une folle simplicité qui peut être étiré pendant des années, tant que le catalogue n'est pas épuisé. Et en regardant tout ce qui n'a pas été fait, on voit effectivement qu'on va y avoir droit encore durant un long moment. C'est dernièrement le surpuissant Hercules qui aurait décroché un nouveau film. Dave Callaham a été engagé pour le scénario, quand Joe Russo et Anthony Russo (réalisateurs d'Avengers : Endgame) seront impliqués à la production. Ce projet est confirmé par la majorité de sérieux médias américains, et c'est un remake de Tarzan qui fait maintenant parler de lui.

Tarzan bientôt de retour ?

Le célèbre insider Daniel Richtman rapporte qu'un live action sur le héros de la jungle serait en préparation chez Disney. Le dessin animé de 1999 reprenait le personnage inventé par l'écrivain Edgar Rice Burroughs. On y suivait Tarzan, un enfant recueilli par une femelle gorille après que ses parents ont été tués dans la jungle. Elevé parmi les animaux, le bébé devient un grand garçon mais il va sentir qu'il n'appartient pas totalement au monde sauvage lorsqu'il tombera sur des explorateurs. Il va notamment tomber amoureux de la magnifique Jane...

L'histoire de Tarzan a été récemment illustrée au cinéma dans un dispensable film de David Yates, mais Disney appliquera sa recette habituelle pour sortir quelque chose de meilleur - ou, du moins, qui fonctionnera mieux au box-office. Cependant, hormis cette rumeur, rien n'est encore confirmé de la part du studio. On prend donc l'information avec des pincettes en attendant (ou pas) que ce soit le cas. À l'inverse d'Hercules, pas le moindre détail ne circule sur un possible scénariste ou un réalisateur pressenti. On peut aussi se demander - si ce projet existe vraiment - quel sera le mode de diffusion. Certains remakes, plus modestes, passent par la case Disney+ afin d'alimenter directement le catalogue de titres exclusifs. Pour un film qui se veut spectaculaire, on envisage plutôt ce Tarzan pour le grand écran.