Taxi Driver : Robert De Niro va reprendre son rôle culte

Près de cinquante ans après la sortie de "Taxi Driver", Robert De Niro va reprendre le rôle culte de Travis Bickle. Ce n'est en revanche pas pour un long-métrage, mais pour une série de publicités.

Taxi Driver : un sommet du tandem Martin Scorsese/Robert De Niro

En 1976, trois ans après Mean Streets, Martin Scorsese et Robert De Niro se retrouvent pour Taxi Driver. Un chef-d'oeuvre dans lequel l'acteur prête ses traits à Travis Bickle, un vétéran du Vietnam qui décroche un poste de chauffeur de taxi à New York. Traumatisé et solitaire, Travis évoque ses démons à travers son journal, se confiant sur sa difficulté à assurer des trajets de nuit, marqués par des rencontres parfois dangereuses dans des rues glauques et poisseuses.

Un jour, il aperçoit Betsy (Cybill Shepherd) dans le bureau de campagne du sénateur Charles Palantine (Leonard Harris), candidat à la présidentielle. Ils commencent à se fréquenter mais Betsy décide de ne plus revoir Travis lorsque ce dernier l'emmène dans un cinéma pornographique au cours d'un rendez-vous. Souffrant de plus en plus de la solitude et de ses insomnies, le chauffeur sombre peu à peu dans la folie. Après avoir tenté d'assassiner Charles Palantine, il se lance dans une quête meurtrière, voulant libérer la jeune prostituée Iris (Jodie Foster) des griffes de son proxénète Sport (Harvey Keitel).

Travis Bickle (Robert De Niro) - Taxi Driver ©Sony Pictures Entertainment

Écrit par Paul Schrader, qui collaborera de nouveau avec Martin Scorsese sur Raging Bull, La Dernière Tentation du Christ ou encore À tombeau ouvert, Taxi Driver est un film magistral sur l'aliénation, l'angoisse et l'isolement qui peuvent ronger les habitants d'une grande ville, ainsi que sur le stress post-traumatique des vétérans. Un long-métrage récompensé par la Palme d'or pour lequel Robert De Niro se plonge entièrement dans son rôle, obtenant réellement sa licence de taxi et conduisant des clients pendant plusieurs semaines.

Le bref retour de Travis Bickle

En 2013, Robert De Niro déclare auprès de The Guardian :

J'aimerais savoir où se trouve Travis aujourd'hui. Il y avait quelque chose chez ce type, toute cette rage et cette aliénation, c'est ce que la ville peut vous faire. Marty et moi sommes de New York, nous-mêmes pouvons nous sentir aliénés.

Selon The Sun, le lauréat de deux Oscars donnera prochainement des nouvelles de Travis Bickle, mais malheureusement pas dans un nouveau film de Martin Scorsese scénarisé par Paul Schrader. Le comédien s'est de nouveau glissé dans la peau du personnage pour une série de publicités pour Uber tournées à Londres. Une source a déclaré au tabloïd britannique que l'acteur reprendra quelques phrases cultes de Taxi Driver. Robert De Niro devrait évidemment rejouer avec humour de la fameuse réplique "You're talkin to me ?", qu'il avait improvisée. Travis Bickle méritait sans doute mieux, mais il faudra se contenter de ça.

Paul Schrader a d'ailleurs réagi et n'a pas masqué sa déception.