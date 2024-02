Taylor Swift : The Eras Tour sera disponible sur Disney+ en France

Avis aux fans de Taylor Swift ! Disney+ France a annoncé la date de mise en ligne du concert live "The Eras Tour" qui avait affolé le box-office en octobre dernier. L'occasion de se plonger dans cette tournée grandiose avec la pop star la plus célèbre au monde actuellement.

The Eras Tour : le concert de tous les records pour Taylor Swift

On ne présente plus Taylor Swift. En près de 20 ans de carrière, la chanteuse américaine est devenue une icône de la pop, affolant les charts à chaque sortie d'un nouveau titre. Récemment, c'est sa tournée baptisée The Eras Tour qui a battu tous les records. Avec des dates à travers la planète (dont la France au mois de mai prochain), cette tournée célèbre l'ensemble de la carrière de Taylor Swift.

Conçue comme un voyage à travers les différentes "ères" musicales de la pop star, elle met en scène les différentes facettes de l'artiste, de ses chansons country, jusqu'à ses plus récents tubes, en passant par des moments plus intimes avec des morceaux acoustiques.

En plus d'une tournée à guichets fermés, The Eras Tour a également débarqué au cinéma. Le film de son concert a été diffusé dès le 13 octobre dans les salles à travers le monde, déclenchant un véritable phénomène.

Pour son premier week-end, The Eras Tour a engrangé 92 millions de dollars aux États-Unis. Un succès historique qui a propulsé le film en tête des concerts les plus lucratifs de l'histoire, surpassant le record détenu par Justin Bieber : Never Say Never. L'impact de cette sortie a même influencé le calendrier des sorties cinématographiques, poussant L'Exorciste : Dévotion à avancer sa date de sortie pour éviter la concurrence. En tout, le film du concert de Taylor Swift a rapporté plus de 260 millions de dollars de recettes au box-office mondial.

Bientôt disponible sur Disney+ en France

Alors que le film The Eras Tour avait déjà été annoncé en grande pompe par Disney+ dans le monde, la question de sa disponibilité en France restait encore en suspens, en raison de la fameuse chronologie des médias.

Mais il semblerait que le service de streaming ait trouvé un accord puisque l'entreprise a annoncé que The Eras Tour serait disponible sur la plateforme en France le 15 mars prochain, en même temps que le reste du monde.

Une aubaine pour les fans français de Taylor Swift qui n'avaient pas eu l'occasion de découvrir le film sur grand écran le 13 octobre dernier, ou qui n'auront pas la chance d'assister aux dates de l'artiste sur le sol français.

Cette version de The Eras Tour sera la version longue, avec notamment la présence de "Cardigan" et de quatre chansons acoustiques, qui n'étaient pas présentes dans la version sortie au cinéma, et en vidéo.