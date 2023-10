Cette romcom avec Sydney Sweeney et Glen Powell s'annonce canon !

Sony Pictures a dévoilé le teaser de "Tout sauf toi", une prochaine comédie romantique portée par Sydney Sweeney et Glen Powell qui promet d'être plutôt sexy.

C'est quoi Tout sauf toi ?

Tout sauf toi pourrait bien être la comédie romantique de cette fin d'année. Réalisé par Will Gluck (Easy Girl, Sexe entre amis), le film met en scène Sydney Sweeney et Glen Powell qui décident de se rendre ensemble à un mariage en Australie en se faisant croire qu'ils sont en couple. Pas une mince affaire étant donné que les deux jeunes gens n'ont aucune affinité. C'est du moins ce qu'ils pensent. Mais comme on peut le voir dans le teaser (vidéo en une d'article), à force de jouer les faux couples, ils pourraient bien commencer à avoir des sentiments l'un pour l'autre.

Sydney Sweeney et Glen Powell - Tout sauf toi ©Sony Pictures

Un pitch typique de comédie romantique comme on en a déjà vu. Néanmoins, Tout sauf toi aura comme argument son casting. L'alchimie entre Sydney Sweeney et Glen Powell est indéniable sur ces images. Et il est toujours amusant de voir deux personnages qui se détestent être obligés de prétendre l'inverse. Le film était prévu pour le 27 décembre dans les salles, mais un report pourrait être envisagé étant donné que la date n'est plus précisée sur le teaser.

Un beau duo avec Sydney Sweeney et Glen Powell

Depuis sa révélation dans Euphoria, Sydney Sweeney ne cesse de gagner en popularité. La comédienne a d'abord participé au thriller érotique oubliable The Voyeurs (disponible sur Prime) avant d'impressionner dans Reality (2023). Avec ce film, l'actrice a prouvé qu'elle pouvait porter un personnage complexe et offrir une performance notable. La suite s'annonce intéressante pour Sydney Sweeney puisque, après Tout sauf toi, on la retrouvera dans le film Marvel produit par Sony Madame Web dans lequel elle jouera Spider-Woman.

De son côté, Glen Powell a clairement vu sa carrière prendre un nouveau virage avec Top Gun Maverick. Dedans, l'acteur interprète "Hangman". Avant cela, le comédien avait tout de même participé à Expendables 3 et la série Scream Queens. On l'a également vu en début d'année 2023 dans le film de guerre Devotion, disponible sur Prime Video. Cependant, on attend surtout de le voir dans Hitman de Richard Linklater dont les retours après la présentation à la Mostra de Venise ont été très positifs. Et après la comédie romantique Tout sauf toi, le comédien ira du côté du film catastrophe avec Twisters, la suite du film de 1996.