Teen Wolf : Dylan O’Brien explique pourquoi il ne sera pas dans le film

La plupart des personnages de la série "Teen Wolf" reviendront bientôt dans un film. Mais ce ne sera pas le cas de Dylan O’Brien, qui jouait pourtant Stiles Stilinski, l’un des principaux protagonistes du show. L’acteur s’est expliqué sur son absence du projet.

La suite de Teen Wolf se prépare sans Dylan O'Brien

Dans les années 2010, Teen Wolf était l’une des séries les plus populaires de l’époque. Lors de sa diffusion, de nombreux fans suivaient les aventures de Scott McCall, un adolescent devenu loup-garou, et de ses amis. Alors que l’on pensait que l’histoire de Teen Wolf s’était arrêtée à la fin de la sixième saison, en 2017, elle va finalement se poursuivre. Car Paramount+ a actuellement plusieurs projets en préparation autour de l’univers créé par Jeff Davis. À savoir une série et un film, qui sortira en premier.

Teen Wolf © MTV

Il y a quelques semaines, la plateforme de streaming a annoncé de nombreux membres du casting du long-métrage. Si la plupart des principaux protagonistes du show original seront présents, il y aura également quelques absents de marque. Dont Dylan O’Brien. Et l’interprète de Stiles Stilinski a récemment donné les raisons de son absence.

L'acteur a envisagé de revenir…

O’Brien est actuellement en pleine promotion de son nouveau long-métrage, The Outfit. À cette occasion, Variety l’a interviewé et en a profité pour lui demander de s’exprimer sur son absence du film Teen Wolf. L’acteur a révélé qu’il a d’abord tenté de faire en sorte d’être présent. Mais il a été surpris par la rapidité avec laquelle Paramount a mis en marche le projet :

J’ai essayé de m’arranger pour pouvoir être là, mais tout est allé très vite. On ne savait pas vraiment que le film allait se faire, jusqu’à ce qu’ils nous le proposent brusquement, ce qui n’est pas un problème parce qu’on adore tous la série. On a essayé de trouver une solution pour que ça marche.

Stiles Stilinski (Dylan O'Brien) - Teen Wolf © MTV

… mais a préféré en rester là avec l’univers de Teen Wolf

Dans un premier temps, O’Brien semblait donc prêt à reprendre son rôle de Stiles dans le long-métrage. Mais il s’est finalement rendu compte qu’il préférait garder la fin de la série comme sa dernière expérience dans cet univers. C’est donc bel et bien lui qui a pris la décision de ne pas faire parie du film :

Finalement, je me suis rendu compte que j’adorais la façon dont la série s’était terminée, et que je ne voulais pas changer cela. Je souhaite à toute l’équipe que le film soit réussi, et j’irai le voir dès qu’il sortira. J’espère qu’il va être énorme, mais non, je n’en ferai donc pas partie.

O’Brien fera donc sans doute de nombreux déçus avec cette décision. Quoi qu’il en soit, les fans de Teen Wolf pourront retrouver la plupart des autres personnages de l’univers avant la fin de l’année. Car le film sortira en 2022 sur Paramount+, sans que l’on sache encore exactement quand. Quant à la série, intitulée Wolf Pack, on ne sait pas encore quand on pourra la découvrir. Mais elle pourrait aussi arriver avant la fin de l’année, ou sans doute en 2023 au plus tard.