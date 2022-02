Teen Wolf : le casting du film annoncé, une autre série en préparation

L’univers de "Teen Wolf" va bientôt s’étendre avec un nouveau film. Et de nombreux acteurs de la série originale ont donné leur accord pour y rejouer les personnages qu’ils incarnaient dans le show. En plus de cela, une nouvelle série est en préparation… Attention car cet article contient des spoilers !

Teen Wolf reviendra bientôt

En 2011 sort la première saison de la série Teen Wolf, adaptée librement des deux films des années 80. La série raconte les aventures de Scott McCall, un adolescent d’abord tout à fait ordinaire, et de ses amis. Un soir, lors d’une promenade en forêt avec son meilleur ami Stiles, Scott échappe à l’attaque d’une étrange bête ayant seulement réussi à le mordre. Mais peu après, il se rend compte que cette morsure l’a transformé en loup-garou…

Teen Wolf © MTV

Dès sa sortie, Teen Wolf n’a pas mis longtemps à se construire une solide fan base. Devant le soutien des nombreux fans, la série a pu continuer pour avoir droit en tout à six saisons. Depuis, certains réclamaient une suite à l’histoire arrêtée sur le petit écran en 2017. Mais rien ne semblait indiquer que l’on aurait droit à de nouvelles aventures de Scott et ses amis. Jusqu’à il y a quelques mois. En septembre 2021, nous apprenions ainsi que Paramount+ préparait une suite sous forme de film.

Paramount annonce de nombreux retours pour le film

À l’époque, nous apprenions également que certains des acteurs de la série originale étaient en discussions pour reprendre leur rôle dans le long-métrage à venir. Et bonne nouvelle pour les fans, bon nombre d’entre eux se sont mis d’accord pour retrouver leurs personnages. Paramount vient ainsi d’annoncer que Tyler Posey, Holland Roden, Shelley Hennig, Colton Haynes, Dylan Sprayberry, Ryan Kelley, Melissa Ponzio, Linden Ashby, JR Bourne, Seth Gilliam et Orny Adams rejoueront respectivement Scott, Lydia, Malia, Jackson, Liam, Jordan, Melissa, le Shérif Stilinski, Chris, Deaton et « Coach » Finstock. Même Crystal Reed sera de retour dans la peau d’Allison, malgré le fait que son personnage meurt dans la saison 3 du show.

Teen Wolf © MTV

En revanche, d’autres ne seront pas de l’aventure. L’absence la plus notable est celle de Dylan O’Brien, l’interprète de Stiles. Tyler Hoechlin, alias, Derek, est aussi absent de la liste des revenants donnée par Paramount. Tout comme Arden Cho, qui jouait Kira dans la série. Paramount précise toutefois que les noms d’autres acteurs prenant part au film seront annoncés prochainement. Mais il pourrait plutôt s’agir de nouveaux venus dans l’univers Teen Wolf.

Teen Wolf © MTV

Une série également en préparation !

Pour rappel, le film sera adapté d’un scénario de Jeff Davis, le créateur de la série originale. S’il n’a pas encore de date de sortie, il arrivera sur Paramount+ avant la fin de l’année 2022. Son synopsis officiel est le suivant :

Un mal terrible a émergé dans la ville de Beacon Hills. Les loups hurlent de nouveau, appelant au retour des Banshees, des Werecoyotes, des Hellhounds, des Kitsunes et de tous les autres métamorphes dans la nuit. Mais seul un loup-garou comme Scott McCall, désormais plus un adolescent mais toujours un Alpha, peut rassembler à la fois de nouveaux alliés et réunir des amis de confiance pour affronter ce qui pourrait être l’ennemi le plus puissant et le plus meurtrier qu’ils aient jamais affrontés.

Et ce n’est pas tout, puisque Paramount prépare un autre projet sur l’univers Teen Wolf. Ainsi, on aura aussi droit à une nouvelle série ! Intitulée Wolf Pack, celle-ci sera adaptée des livres du même nom écrits par Edo Van Belkom. C’est encore une fois Jeff Davis qui a été chargé de l’adapter. Et il ne faudra sans doute pas non plus attendre trop longtemps avant de pouvoir la découvrir. Si aucune date de sortie précise n’a été donnée, on peut aussi espérer la découvrir avant fin 2022.