Tempête : le film avec Mélanie Laurent est-il adapté d'une histoire vraie ?

Dimanche 27 octobre, le film "Tempête" de Christian Duguay avec Mélanie Laurent et Pio Marmaï est diffusé sur France 2. Mais est-il basé sur une histoire vraie ?

Tempête : un beau film familial signé Christian Duguay

Tempête, réalisé par Christian Duguay, est un drame familial sorti en 2022 qui met en scène la passion d’une jeune fille pour l'équitation. Le film suit Zoé (jouée par June Benard, Charlie Paulet, puis Carmen Kassovitz), une jeune fille qui grandit dans un haras familial avec l’ambition de devenir jockey.

Son rêve est brutalement remis en cause lorsqu'elle est victime d’un grave accident qui la laisse partiellement paralysée. Malgré les conséquences dévastatrices de cet accident, Zoé refuse d'abandonner son rêve et va tout faire pour le réaliser, avec l'aide de ses proches.

Dans ce film, Christian Duguay, réalisateur connu pour des films comme Jappeloup et Belle et Sébastien, plonge dans l'univers des chevaux et des compétitions équestres. Le réalisateur s’attache à dépeindre le combat intérieur de Zoé pour surmonter son handicap, soutenue par ses parents (joués par Pio Marmaï et Mélanie Laurent), eux-mêmes éleveurs de chevaux.

Le film est-il tiré d’une histoire vraie ?

La question de savoir si Tempête est inspiré d’une histoire vraie se pose naturellement, étant donné la manière réaliste et émotionnelle dont est dépeinte la trajectoire de Zoé.

Cependant, le film n’est pas directement basé sur une histoire réelle. Il s'agit d'une fiction librement inspirée du roman Tempête au haras de Chris Donner, publié en 2015. Dans ce livre, l’auteur raconte l’histoire d’un jeune garçon passionné par l’équitation, confronté à un accident tragique qui bouleverse sa vie.

La grande différence réside dans le fait que c'est une jeune fille, et non un garçon, qui est au centre de son adaptation cinématographique.

Même si le film n'est pas directement inspiré par une personne réelle, le récit de Tempête résonne avec de nombreuses histoires de cavaliers qui, malgré des accidents ou des épreuves, ont réussi à surmonter leurs difficultés. Le personnage de Zoé incarne cette force de volonté présente chez les sportifs qui refusent de se laisser abattre par les obstacles.

Pour un maximum de réalisme, les acteurs ont eux-mêmes tourné les scènes de courses, et Mélanie Laurent a même dû affronter sa plus grande phobie sur le tournage.