Tenet : Kenneth Branagh ne sait pas comment décrire le film (ni son rôle d'ailleurs)

Kenneth Branagh a beau connaître sur le bout des doigts William Shakespeare et Agatha Christie, il a déclaré ne pas être entièrement sûr d'avoir compris le scénario de "Tenet" et le rôle qu'il joue dans le film. La preuve, s'il en fallait encore, qu'après "Memento" et "Inception" Christopher Nolan va franchir une nouvelle étape dans la folie de ses récits.

Il y a peu, Robert Pattinson déclarait que le prochain film de Christopher Nolan, Tenet, restait un mystère pour lui, même après son tournage. Un peu comme tout le monde d'ailleurs : la dernière bande-annonce étant aussi sublime que fournisseuse agréée de maux de têtes. Cette fameuse inversion du temps est en effet la promesse d'une construction dramatique inédite et diablement complexe. Une nouvelle voix a récemment exprimé sa perplexité, et pas n'importe laquelle, puisqu'il s'agit de celle de Kenneth Branagh. L'acteur et cinéaste britannique est une référence du cinéma mondial - dont la dernière réalisation Artemis Fowl sort le 12 juin sur Disney+ -, et il est donc aussi de la partie pour Tenet, dans un rôle que la bande-annonce laisse percevoir comme très ambigu.

Kenneth Branagh : "J'ai plus lu ce scénario que n'importe quel autre"

À la différence de Robert Pattinson, encore "seulement" acteur, Kenneth branagh a une très longue expérience de metteur en scène, de scénariste et de producteur, sur les planches de théâtre et sur grand et petit écran. On pourrait ainsi supposer qu'il est plus à même de saisir la complexité de Tenet dans son ensemble, sur sa dramaturgie, les rôles des personnages... Eh bien non, comme tous ceux qui se sont exprimés sur Tenet, le mystère reste très épais pour Sir Branagh, comme il l'a confié à Collider :

Je ne plaisante pas, j'ai plus lu ce scénario que n'importe quel autre scénario sur lequel j'ai pu travailler. Je pense que c'était un peu comme faire les mots croisés du Times chaque jour. Mis à part que le film et son scénario n'attend pas, ou ne nécessite pas, que vous soyez un expert.

Concernant son personnage, qui semble être celui d'un russe a priori très riche et impliqué dans le phénomène "Tenet", Kenneth Branagh explique qu'il l'a travaillé au fur et à mesure avec Christopher Nolan, et au gré de son évolution constante :

Étant donné la nature du scénario (...), beaucoup de gens interagissent avec le personnage de John David Washington des deux manières attendues . Vous pouvez vous attendre ainsi à ce que je sois un antagoniste... Mais l'histoire se développe d'une manière étrangère à cette attente. (...) Dans le déroulement de l'histoire, et dans les différentes scènes, Christopher ne cessait d'améliorer, de projeter et de réévaluer nos attentes sur ce que le personnage devait être. Mes conversations avec lui étaient donc permanentes, parce que l'évolution du personnage n'était jamais définitive. C'était une série continue de surprises.

Relevons aussi qu'il y a peut-être là de la part de Kenneth Branagh un peu de langue de bois. Professionnel, il se garde évidemment de révéler quoi que ce soit sur le scénario ou d'avancer des clés pour sa compréhension, ce qui enlèverait beaucoup d'intérêt à ce film qui compte énormément sur son énigme... Qui qu'il en soit, cela reste un commentaire enthousiasmant de Kenneth Branagh, qui vient nourrir l'impatience de découvrir Tenet et la partition qu'il joue dedans.

Si le film est actuellement toujours prévu le 17 juillet aux US, un report commence à se murmurer côté français, et la sortie du 22 juillet pourrait bien être décalée...