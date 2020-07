Tenet : la durée du film de Christopher Nolan dévoilée - CinéSéries

"Tenet", le nouveau film de Christopher Nolan, sortira-t-il cet été malgré le contexte sanitaire ? De quoi le scénario va-t-il réellement parler ? Des questionnements encore dans l'air et dont les réponses restent incertaines. Mais une chose est sûre désormais : sa durée.

On sait combien de temps durera Tenet

Dans un océan de flou, il y a au moins une chose sur laquelle nous sommes fixés : le temps que l'on passera en salle devant Tenet. Le nouveau bébé du Britannique Christopher Nolan va présenter un casting composé de John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine et Kenneth Branagh. Tout ce beau monde se retrouve dans une intrigue d'espionnage international où le rapport au temps s'annonce assez complexe. Le réalisateur a annoncé qu'il ne s'agit pas d'un film de voyage temporel, ce qui élimine quelques hypothèses sur le concept. Néanmoins il parle de la notion d'inversion, ce qui rejoint ce qu'on a pu voir dans les trailers avec deux flux temporels qui se rejoignent en un seul point. On comprend mieux le titre, que l'on peut décomposer en deux parts identiques "te" et "et" qui sont liés par le point de rencontre "n". Tout cela peut sembler encore très flou - c'est normal.

N'ayez aucune crainte, avec 2h30 au compteur, on aura largement le temps de comprendre de quoi il est question. La durée du film a été révélée par le Korea Media Ratings Board et elle ressemble à ce qu'on voit d'habitude chez Christopher Nolan. Ses deux derniers Batman étaient dans cette fourchette, tout comme Inception et ses 2h28. Pour Interstellar, il était allé un peu plus loin en grimpant jusqu'à 2h49.

La sortie de Tenet encore compromise ?

Après plusieurs réajustements, c'est le 12 août prochain qu'a été fixée la sortie de Tenet dans les salles du monde entier. Plus l'échéance approche et plus on sent que ça ne sera pas le cas. La situation sanitaire aux Etats-Unis ne pousse pas à l'optimisme et on craint que ça ne se règle pas aussi aisément dans les prochains jours. Si le marché américain est fermé, la Warner ne sortira jamais Tenet. Christopher Nolan veut que son film soit l'événement qui va accompagner la reprise d'activité des salles et le studio veut faire un carton avec une diffusion internationale. Tant que les États-Unis ne sortent pas de ce bourbier dans lequel ils sont empêtrés, Tenet risque de connaître encore quelques reports.