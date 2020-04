La production de « Tenet » vient de partager de nombreuses nouvelles images du prochain film de Christopher Nolan. De superbes photographies qui dévoilent notamment John David Washington et Robert Pattinson.

Christopher Nolan, le réalisateur de la trilogie The Dark Knight, revient avec son nouveau film. Trois ans après Dunkerque, il est de retour derrière la caméra avec Tenet, un film d'anticipation comme il en a le secret. Porté par John David Washington, Robert Pattinson, Aaron Taylor-Johnson, Michael Caine ou encore Kenneth Branagh, la sortie du film a été repoussée au 22 juillet prochain.

Le plein d'images inédites

De toutes nouvelles photographies du très attendu Tenet montrent John David Washington et Robert Pattinson en pleine action. Pour le moment, les détails du long-métrage sont très secrets. Même l'acteur Michael Caine n'a aucune idée de quoi parle le film. Grâce aux premières bandes-annonces on peut néanmoins éventuellement déceler une intrigue de voyages temporels.

Le personnage de John David Washington est un agent de renseignements et de surveillance envoyé en mission pour empêcher la Troisième Guerre mondiale de débuter. Il semblerait qu'il soit renvoyé dans le temps pour intervenir avant le déclenchement de ce nouveau conflit. Robert Pattinson semble être pour le moment un allié du héros. Mais leur relation est encore à déterminer.





Tenet semble être un film dans la droite lignée de Inception. Christopher Nolan affirme en tout cas, qu'il s'agit du film le plus ambitieux de toute sa carrière. Au vu de son impressionnante filmographie cette promesse annonce du très lourd. Le cinéaste a en tout cas la volonté de surprendre son public et ses fans via ce film tenu très secret. On espère en tout cas un grand film, encore une fois très complexe, qui va laisser certains spectateurs sur le carreau, comme Inception en son temps. Réponse le 22 juillet prochain (si tout va bien).