Tenet : Michael Caine ne sait pas de quoi parle le film (alors qu'il a tourné dedans)

Depuis son apparition dans "Batman Begins", Michael Caine est devenu une sorte de talisman pour Christopher Nolan, qui se débrouille quasiment toujours pour lui trouver une place dans ses nouveaux films. C'est encore le cas dans "Tenet", son mystérieux prochain essai. Pourtant, l'acteur ne sait pas vraiment de quoi il en retourne cette fois.

Christopher Nolan est volontairement très secret à propos de Tenet. Quand bien même si une première bande-annonce a pu nous en montrer une petite partie, on ne semble pas encore dans la possibilité de définir de quoi il sera question. Le metteur en scène britannique adore ça, jouer avec les spectateurs. On a vaguement cru comprendre qu'il s'agirait d'un film d'espionnage mais avec un high concept pour élever le genre. Autant dire qu'on s'attend à quelque chose de la trempe d'Inception, même si cette fois la promesse est encore plus forte car Nolan parle de Tenet comme son film le plus ambitieux à ce jour. Rien que ça. Et compte tenu de son impressionnante filmographie, nous sommes prêts à le suivre partout tant il est l'un des rares à pouvoir se permettre de faire du grand spectacle avec des idées originales.

Michael Caine sera dans Tenet mais ne sait pas à quoi il a participé

Michael Caine sait plus que quiconque de quoi il est capable, étant donné que leur entente marche du tonnerre. Inoubliable en Alfred dans la trilogie Batman, il est devenu une figure incontournable de son cinéma. C'est sans surprise que Nolan lui a réservé une petite place dans Tenet. L'acteur a évoqué chez The Hindu ce que c'était que de travailler avec lui et nous apprend qu'il ne sait même pas de quoi va parler ce nouveau film. Car, bien qu'il soit au casting, sa participation est assez mince et il n'a pas pu avoir le script complet en sa possession :

Je ne sais pas de quoi il est question. Il est si secret, il ne m'a pas laissé avoir un scénario. Tout ce que j'ai fait c'est venir tourner pendant un jour et j'ai juste eu mes pages. J'ai fait ma part en tournant avec John David . Je n'ai rien entendu sur le sujet depuis.

En voilà une drôle de façon de traiter quelqu'un qui est pourtant proche de votre travail. Mais c'est sûrement parce que Nolan veut surprendre son monde et attend d'avoir le film entier entre les mains pour voir la réaction de Michael Caine. Cette anecdote montre bien à quel point le réalisateur a un désir de surprendre et ne veut pas que ses idées soient en liberté dans la nature. Bien qu'on n'imagine pas Michael Caine spoiler lors d'une interview, Nolan préfère faire le film tel qu'il l'a dans sa tête plutôt que d'en parler. Ce qui ne date pas d'aujourd'hui, on se rappelle que dernièrement Leonardo DiCaprio avouait qu'il n'avait pas compris grand chose à la fin d'Inception. On espère juste que, nous, on comprendra Tenet une fois dans la salle. Sa sortie prévue le 22 juillet 2020 chez nous n'a pas encore été reportée mais cette hypothèse n'est pas à écarter.