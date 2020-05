Tenet : le nouveau trailer annonce un thriller au concept brillant et à l'action dantesque

Christopher Nolan tient à sortir "Tenet" au cinéma à la date prévue, et il va même en faire une fête. La nouvelle bande-annonce de son film, fascinante et spectaculaire, est la promesse émouvante que le très grand cinéma va bientôt faire un retour fracassant dans les salles.

On se croirait presque revenus au temps d'Inception. Le blockbuster de Christopher Nolan sorti en 2010 n'avait que très partiellement annoncé son concept lors de sa promotion, et il avait fallu attendre de se retrouver devant le grand écran pour comprendre tout ce qui se jouait. Le réalisateur britannique nous refait la même, avec un nouveau film à grand spectacle développé sur une idée et une narration a priori très complexes. Quand la première bande-annonce est sortie, on a eu du mal à savoir précisément de quoi il était question. Il y était question d'une intrigue d'espionnage mais, une fois qu'on avait dit ça, on ne savait pas trop quoi ajouter pour décrire Tenet. Une promotion risquée, mais qui est très stimulante car elle promet de préserver un maximum d'inédit jusqu'à la sortie. Et avec une diffusion en avant-première dans le jeu en ligne ultra-populaire Fortnite, cette nouvelle bande-annonce continue de nous préparer à un film unique.

Tenet : une bande-annonce grandiose et révélatrice

Dans la lignée de la première bande-annonce, la nouvelle confirme ainsi qu'on sera abreuvé en scènes d'action, et elle permet surtout d'en découvrir un peu plus de ce scénario définitivement assez complexe. La notion de temporalité est bien l'enjeu central : en effet, la bande-annonce illustre enfin qu'il est bien question des deux directions pour un même temps : en avant (normal) et en arrière (bien moins courant). Ainsi l'original palindrome "Tenet" - qui est le mot "Ten" lu dans les deux sens, et donc "Ten + net" - semble désigner une machine ou un phénomène particulier de déplacement dans le temps. Et logiquement, le coeur de cette intrigue devrait concerner le "n" de Tenet, le point où la version du temps qui avance et celle qui recule se rejoignent.... Vous suivez ?

Après Memento et Inception, on est de retour dans une construction folle du récit, avec son cours réel et son cours alternatif. Pour donner chair à cette idée fascinante, l'action s'annonce à un très haut niveau. Plusieurs lieux, plusieurs situations, quelques explications : la bande-annonce montre juste ce qu'il faut pour commencer à se triturer les méninges et surtout à s'impatienter. Il est question de sauver le monde, mais aussi de s'envoyer quelques blagues sur un ton british. Sur la forme, ça reste donc toujours élégant et très soigné, avec quelques grands moments furtivement présentés. Au casting, nous pourrons suivre une distribution de rêve avec notamment John David Washington, Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Michael Caine, Clémence Poésy et Kenneth Branagh.

La Warner pense que Tenet peut s'affirmer comme le blockbuster qui va ramener le monde dans les salles après la pandémie et choisit de préserver sa date de sortie au coeur de l'été qui se profile. Si aucun changement de dernière minute n'intervient, Tenet arrivera chez nous le 22 juillet prochain. Mais on peut en douter, le trailer que l'on vient de voir ne mentionne aucune date et précise seulement que le film va arriver au cinéma.