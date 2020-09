Tenet réussit son démarrage aux États-Unis

Alors qu’il est attendu comme le film qui encouragera un grand nombre de spectateurs à retourner dans les salles de cinéma, "Tenet" est sorti vendredi dernier aux États-Unis. Et comme pour la France, où il est sorti il y a presque deux semaines, ses premiers résultats sont encourageants.

John David Washington à l’épreuve du temps dans Tenet

Si vous n’avez pas encore vu Tenet, le synopsis du film est le suivant :

John David Washington est le nouveau Protagoniste dans le spectacle original de science-fiction signé Christopher Nolan, Tenet. Armé d’un seul mot – Tenet – et se battant pour la survie du monde entier, le Protagoniste voyage à travers le monde crépusculaire de l’espionnage international, dans une mission qui se déroulera au-delà du temps réel. Pas un voyage dans le temps. Une inversion.

Comme la plupart du temps pour un film de Nolan, Tenet bénéficie d’une grosse distribution. John David Washington y donne la réplique à Elizabeth Debicki, Robert Pattinson, Aaron Taylor-Johnson, Kenneth Branagh et Clémence Poésy. Michael Caine, l’un des acteurs fétiches du cinéaste britannico-américain, y fait aussi une apparition.

Tenet répond aux attentes aux États-Unis

Depuis maintenant plusieurs mois, Tenet est attendu comme le Messie pour les cinémas, c’est-à-dire comme le film qui va relancer les salles en y attirant de nouveau un grand nombre de spectateurs. Il y a quelques jours, nous vous rapportions que les premiers chiffres du long-métrage de Nolan au box-office français augurait un potentiel gros score d’ici la fin de son exploitation. Et Tenet poursuit sur sa lancée, puisque les chiffres de son premier week-end aux États-Unis et au Canada sont plus que satisfaisants.

Warner Bros vient de révéler dans un communiqué que le long-métrage de Nolan a rapporté 20,2 millions de dollars dans les deux territoires ce week-end. Ce chiffre représente un gros score au vu de la situation actuelle et étant donné qu’il représente la recette de seulement 2,810 salles, puisque de nombreux cinémas, et notamment dans des zones majeures comme New York ou Los Angeles, n’ont pas encore rouverts. Ce qui place les deux pays en deuxième position de ceux ayant rapporté le plus d’argent depuis la sortie du film. Pour l’instant, la Chine mène la danse avec 30 millions de dollars, suivi donc des Etats-Unis/Canada, avec 20,2, du Royaume-Uni avec 13,1, de la France avec 10,7 puis de l’Allemagne avec 8,7.

Warner Bros tempère les premiers résultats de Tenet

Si les résultats de Tenet de ce week-end sur le territoire nord-américain semblent encourageants pour la suite, Warner Bros a tenu à les relativiser. Comme le relaie The Hollywood Reporter, en annonçant ses résultats, le studio a rappelé qu’aucune conclusion ne peut être tirée sur ces chiffres au vu de la situation actuelle unique :

Au niveau national, si nos résultats montrent des indicateurs positifs par rapport au nombre de cinémas concernés comparés à des films précédents comme Dunkerque, il n’y a littéralement aucun contexte dans lequel on pourrait comparer les résultats d’un film qui vient de sortir pendant une pandémie avec n’importe quelle autre circonstance. Nous sommes en territoire inexploré, donc n’importe quelle comparaison avec le monde pré-COVID serait inéquitable et sans fondement.

Si on peut comprendre la réponse du studio, qui a besoin que le film de Nolan rapporte plus de 500 millions de dollars pour rentabiliser son budget, ces résultats en Amérique du Nord portent le total global des recettes du film à environ 146 millions de dollars. Si Tenet maintient le cap, il pourrait réaliser un vrai tour de force et dépasser les attentes des spécialistes. Warner pense que le film sera dans les salles pendant plus longtemps que d’habitude au vu de la situation, et il faudra donc attendre de nombreuses semaines avant d’avoir son total de recettes mondiales.