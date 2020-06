Tenet : Warner confirme la date de sortie française

Christopher Nolan tenait à sortir "Tenet" cet été pour la reprise d'activité des salles et ça sera le cas. La Warner Bros vient de confirmer la date de sortie du film en France pour le 31 juillet. Le film ne sortira donc pas un mercredi comme le veut normalement la tradition chez nous.

Tenet arrive en juillet en France

Prévu comme l'un des gros événements de cet été cinématographique, Tenet n'a pas flanché face au Covid-19 et reste programmé quasiment au même moment. La Warner avait légèrement revu son agenda en déplaçant la sortie aux USA du 17 juillet au 31. Il n'y aura pas de jaloux puisque le studio vient d'annoncer par son département français que le film sortira aussi chez nous le même jour, alors qu'il était un temps planifié le 22. Une situation assez atypique, car les sorties sont le mercredi en France et le vendredi aux USA. Par extension, c'est même une sortie mondiale qui semble se profiler, dans un gros coup de communication permettant ainsi de ne pas créer de différences entre les pays. Un traitement appréciable pour prévenir des spoilers qui risquent de fleurir sur le net. Commercialement, l'opération risque d'être spectaculaire avec un beau score en prévision pour le premier jour ainsi que le week-end. On surveillera ça attentivement, pour voir notamment si le public se sent enfin prêt à retourner dans les salles après la pandémie. La Warner sort, dans tous les cas, le grand jeu pour créer l'événement.

Le mystère Tenet reste quasiment entier

Malgré le fait qu'on a déjà eu des trailers et plusieurs images, Tenet garde toute son aura secrète. Telle est la volonté de Christopher Nolan qui veut nous surprendre une fois dans la salle. Sa nouvelle intrigue totalement originale rappelle Inception pour ce mélange entre un concept fort et de l'action. On espère qu'on ne sera pas trop perdus au moment de découvrir le film et que l'expérience, a priori nécessaire sur grand écran pour le metteur en scène britannique, vaudra le détour. Le scénario tournera autour d'une histoire d'espionnage international avec un rapport particulier au temps. Le titre prend donc son sens quand on regarde le "n" central qui est entouré de deux lettres identiques (te/et), comme s'il était le point de rencontre entre le présent (ou le passé ?) et le futur. Même une partie du casting, Kenneth Branagh et Robert Pattinson, ne sait pas exactement de quoi il est question - c'est dire la part de mystère que Christopher Nolan veut maintenir. Le reste de la distribution est composé de John David Washington, Elizabeth Debicki, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy ou encore Michael Caine.

Rendez-vous le 31 juillet 2020 pour voir le film. Retrouvez également ici la bande-annonce de Tenet.