Tenet : Warner maintient la date de sortie pour faire plaisir à Christopher Nolan

Warner a décidé de décaler, mais à peine, la date de sortie de "Tenet". Un décalage "réduit" pour faire plaisir à Christopher Nolan, qui tient absolument à ce que son film sorte cet été. Le studio aurait idéalement préféré repousser plus encore la sortie du film, pour être sûr de faire le maximum de recettes au box-office.

Il y a deux jours, nous vous annoncions que la Warner avait décidé de repousser la sortie de ses principaux films. Mais alors que Wonder Woman 1984, prévu à l’origine pour cet été, a été repoussé au début du mois d'octobre, le studio n’a quasiment pas changé la date de sortie du Tenet de Christopher Nolan, le repoussant de seulement deux semaines. Et comme Christopher Nolan l'a déjà déclaré, il tient absolument à ce que son nouveau film soit l'étendard qui ramènera le public dans les salles.

La Warner entre raison et passion pour Tenet

Cependant, selon The New York Times, Warner Bros aurait aimé repousser Tenet jusqu’à une date ultérieure, afin de garantir des revenus largement supérieurs aux 200 millions que le film a coûté. Si le long-métrage sort bien à la fin du mois de juillet, c’est-à-dire peu de temps après la réouverture des salles, ses résultats au box-office seront très imprévisibles, puisqu’on ne sait pas à quel point le public sera pressé de retourner au cinéma après le déconfinement, avec sans doute les craintes liées à une pandémie qui perdure.

Il est donc risqué de sortir un blockbuster censé rapporter beaucoup d’argent à une telle période. Le film servirait alors plutôt de test pour savoir si le public sera nombreux en salles dès la réouverture des cinémas. Warner ne sait donc pas où se situer, entre essayer de repousser le film pour être sûr de maximiser les revenus et faire plaisir à l’un de ses cinéastes iconiques, avec lequel le studio a l’habitude de collaborer sur de très gros projets.

Le journal américain précise que le studio ne semble pas vouloir se mettre Nolan à dos, et donc aurait bel et bien opté pour le deuxième choix, afin de satisfaire le cinéaste. On devrait donc pouvoir découvrir Tenet aux alentours du 31 juillet prochain, sa date de sortie américaine.

Un synopsis très mystérieux pour Tenet

Si vous ne l’avez pas encore lu, voici une brève description du film :

John David Washington est le nouveau Protagoniste dans le spectacle original de science-fiction signé Christopher Nolan, Tenet. Armé d'un seul mot - Tenet - et se battant pour la survie du monde entier, le Protagoniste voyage à travers le monde crépusculaire de l'espionnage international, dans une mission qui se déroulera au-delà du temps réel. Pas un voyage dans le temps. Une inversion.

Comme pour la plupart de ses films, le réalisateur de la trilogie The Dark Knight a un casting spectaculaire pour son Tenet. En plus de John David Washington et Kenneth Branagh, Elizabeth Debicki, Robert Pattinson, Aaron Taylor-Johnson et Clémence Poésy se donneront la réplique. Michael Caine, l’un des acteurs fétiches de Nolan, y apparaîtra également.