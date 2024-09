Le plus terrifiant des clowns fait un massacre à Noël dans cette bande-annonce sanglante

Découvrez la bande-annonce de "Terrifier 3". Art le Clown a prévu de faire un massacre à Noël dans ce nouveau film d'horreur, troisième opus de la saga gore de Damien Leone.

Un joyeux massacre de Noël pour Art le Clown

Art le Clown a beau avoir été vaincu à plusieurs reprises, il est encore de retour pour un nouveau massacre, cette fois en pleine période de Noël ! Voilà le programme de Terrifier 3, dernier opus de la saga gore et décalée de Damien Leone. Ses films à très petit budget ne s'embarrassent pas de scénarios complexes ni des mises en scènes très travaillées. On est là dans de la pure série B (voire Z) qui s'éclate avec un personnage aussi drôle que terrifiant.

Terrifier 3 ©Shadowz

La recette a marché, puisque après un premier opus connu d'un public de niche, Terrifier 2 s'est fait une petite réputation en 2022, bien aidé par certains spectateurs qui seraient sortis d'une projection en vomissant ! Un bon coup de pub qui a permis au long-métrage d'attirer l'attention, et qui a motivé le distributeur français ESC Films à le sortir chez nous. Un pari réussi visiblement, puisque Terrifier 3 va lui aussi être présenté dans les salles françaises le 30 octobre prochain. Avant cela, le film sera disponible en première mondiale sur la plateforme Shadowz, qui a partagé la bande-annonce déjantée (en une d'article) de ce troisième long-métrage.

Une bande-annonce géniale pour Terrifier 3

Dans l'opus précédent, Art le Clown, le tueur qui a massacré des jeunes femmes lors de la nuit d'Halloween, revenait pour s'en prendre à Sienna (Lauren LaVera). C'est elle qui l'affrontait et qui pensait l'avoir définitivement éliminé. C'était sans compter sur une dernière scène montrant Victoria Heyes (Samantha Scaffidi), défigurée et enfermée dans un hôpital psychiatrique, donnant naissance à la tête d'Art. Grâce à cela, le tueur revient pour les fêtes de Noël, cinq ans après ces événements. Et il compte bien massacrer encore du monde dans des situations carrément burlesques. Comme avec une tronçonneuse dans une douche où un couple se bécote. Ou en se déguisant en père Noël dans un grand magasin pour donner à un groupe d'enfant la peur de leur vie.

Avec son grand sourire, sa dégaine improbable et à coup de haches, Art en fera hurler certains (ses protagonistes) et en amusera d'autres (le public). Pour voir cette nouvelle débauche de sang, rendez-vous sur Shadowz dès le 9 octobre. Puis, le 30 octobre pour voir Terrifier 3 sur grand écran. Parfait pour la période d'Halloween !