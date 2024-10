Malgré son interdiction aux -18 ans, Terrifier 3 démarre très fort au box-office

"Terrifier 3" vient de sortir dans les salles françaises. Interdit aux moins de 18 ans, le film d'horreur a pris la tête du box-office pour son premier jour d'exploitation avec un score impressionnant.

Terrifier 3 : même pas peur du - de 18 ans

Lorsque la sentence de la Commission de Classification est tombée, les distributeurs ESC Éditions, Shadowz Films et Factoris Films n'ont pas accueilli avec une grande joie le choix d'interdire Terrifier 3 aux moins de 18 ans pour sa sortie en salles. Une première en France depuis près de 20 ans avec Saw 3 (2006). Dans un communiqué, ils avaient déploré cette décision, estimant logiquement que le succès du long-métrage allait en pâtir. Déjà que ce genre de sortie s'adresse à un public de niche, convaincre les exploitants de salles d'accueillir Terrifier 3 devenait très compliqué.

Terrifier 3 ©ESC Films

Cependant, dans ce cas bien précis, l'interdiction aux moins de 18 ans a peut-être aidé à promouvoir le film. Aussitôt, nous et d'autres médias (traditionnels ou spécialisés), dont Doctissimo, avons parlé de cette sortie exceptionnelle d'un film d'horreur interdit aux mineurs. Le soutien de la presse, mais aussi du public qui s'est rué sur des préventes, a convaincu de plus en plus de cinémas de programmer Terrifier 3. 117 salles ont été annoncées, avant que plusieurs ne s'y rajoutent.

Art le Clown fait un massacre au box-office français

"Merci à tous les exploitants qui croient au film et au pouvoir fédérateur et festif du cinéma de genre décomplexé ! Si TERRIFIER 3 ne joue pas près de chez vous, n’hésitez pas à demander à votre exploitant de le diffuser les semaines suivantes !" a écrit Shadowz dans un post sur X avant la sortie du film. Restait encore l'annonce des premiers chiffres pour savoir si vraiment cette interdiction aux moins de 18 ans allait condamner ou non Terrifier 3. Ceux-ci sont tombés. Et après sa première journée d'exploitation, les distributeurs ont pu sabrer le champagne !

Avec 45 012 entrées sur un total de 126 copies (et sans avant-première), Terrifier 3 a pris la tête du box-office français sur la journée du mercredi 9 octobre. Un score monstrueux pour une telle production, supérieur notamment à Joker: Folie à deux (4e) qui a entamé sa deuxième semaine d'exploitation et qui bénéficie de plus de 1000 séances (contre 166 pour Terrifier 3). Par rapport aux nouveautés de la semaine, le film d'horreur fait mieux que le film d'animation Le Robot Sauvage (1039 séances) et Lee Miller avec Kate Winslet (752 séances).

Bien que le film ne soit pas encore sorti aux États-Unis, les prévisions sont également bonnes puisque Terrifier 3 pourrait (d'après Deadline) engranger 11 millions de dollars de recettes et dépasser là aussi Joker : Folie à deux sur la période du week-end. Pour ce qui est du marché français, rappelons que Terrifier 2 avait cumulé près de 34 000 entrées lors de sa première semaine d'exploitation en France, et avait terminé avec 70 939 tickets vendus. Un chiffre qui devrait donc être largement dépassé ces prochains jours. Dès ce week-end ? On vous invite en tout cas à découvrir le nouveau massacre du tueur Art le Clown avec ce divertissement à petit budget, déjanté au possible, et plus amusant que choquant.