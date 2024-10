Interdit aux moins de 18 ans, Terrifier 3 est-il si choquant que ça ?

Près de 20 ans après "Saw 3", un nouveau film d'horreur sort dans les salles avec une interdiction aux moins de 18 ans. Une restriction méritée pour "Terrifier 3" ?

Terrifier 3 : le film d'horreur interdit aux -18 ans

Quelques jours avant la sortie de Terrifier 3 dans les salles de cinéma en France, on apprenait des distributeurs ESC Éditions, Shadowz Films et Factoris Films ESC Films que seuls les plus de 18 ans pourraient découvrir le film d'horreur. La Commission de Classification a en effet décidé d'aller au-delà d'une restriction aux moins de 16 ans. Une décision rare (il faut remonter à Saw 3 en 2006), et déplorée par les sociétés évoquées précédemment. Car dès lors, l'exploitation du film devient encore plus compliquée. Sachant que Terrifier 3 n'est pas le genre de production qui attire un large public. Il ne s'agit pas d'une des productions Blumhouse ou de James Wan, qui ont généralement la cote chez nous. Mais d'une série Z à petit budget, qui se démarque par son approche déjantée du genre du slasher et qui amuse en poussant le gore à l'extrême.

Terrifier 3 ©ESC Films

Déjà, la sortie de Terrifier 2 en janvier 2023 avait donné une idée du ton de la saga créée par Damien Leone. À l'époque, le long-métrage avait été interdit aux moins de 16 ans, et avait cumulé environ 70 000 entrées. Concernant ce film, on écrivait que, "si certains spectateurs disaient avoir vomi devant Terrifier 2, pour nous, les rires l'emportent sur le haut-le-cœur. Car contrairement à The Sadness, qui se veut, dans une certaine mesure, plus "réaliste", Damien Leone joue la carte de l'outrance à fond et l'ironie l'emporte".

Un film vraiment choquant ?

Notre avis sur Terrifier 3 est assez proche de celui du second opus. Avec, d'après nous, un meilleur travail sur le scénario. Ainsi, l'interdiction aux moins de 18 ans paraît disproportionnée. Même si Art le Clown continue de massacrer à tour de bras et de manière créative, tout cela reste burlesque et tellement grossier qu'on ne peut pas prendre au sérieux les scènes de meurtre. Contrairement à The Sadness par exemple, film ultra-violant qui nous aura profondément marqué en nous mettant face à une violence instantanée et irraisonnée. Comme cette scène d'un homme violant une morte en s'enfonçant dans le trou de son globe oculaire arraché. Un passage en partie caché par le positionnement de la caméra, mais d'après nous bien plus choquant que tout ce qu'a pu proposer Damien Leone.

Difficile de trouver aussi trash dans Terrifier 3, même si un homme nu se fait démembrer, et qu'une autre est tuée par des rats enfoncés dans sa gorge. Encore une fois, rien de si surprenant lorsqu'on connaît la saga Terrifier. Éventuellement, on pourrait estimer que les meurtres d'enfants sont ce qu'il y a de plus choquant dans le film. Mais tout se passe hors cadre, ou est représenté par une explosion. Il n'en reste alors que des semblants de cadavres qui ne ressemblent plus à rien après le passage d'Art le Clown.

Où voir le film ?

Malgré l'interdiction de Terrifier 3 aux moins de 18 ans, des exploitants n'ont pas tremblé à l'idée de programmer le film dans leurs salles. 110 cinémas avaient initialement prévu de passer le long-métrage, avant que sept autres ne se rajoutent pour monter le total à 117 salles à partir du mercredi 9 octobre. Un chiffre qui pourrait augmenter si le public réclame Terrifier 3 directement auprès des salles qui ne le diffusent pas encore. Par contre, ESC Editions a appelé au respect des spectateurs dans les salles, expliquant que "au moindre débordement, on sait que le film sera déprogrammé".

Découvrez ci-dessous les salles qui diffusent Terrifier 3 lors de la semaine du 9 octobre :