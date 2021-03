The Adam Project : on en sait plus sur le film Netflix porté par Ryan Reynolds

Le scénariste de « The Adam Project », Jonathan Tropper, vient donner quelques informations supplémentaires sur le contenu de l'intrigue. Visiblement, le film Netflix développera une histoire familiale dans une aventure spatio-temporelle.

The Adam Project : quand Hulk rencontre Deadpool

Ryan Reynolds et Mark Ruffalo pourraient bientôt se rencontrer dans le Marvel Cinematographic Universe. Mais en attendant la confrontation entre Deadpool et Hulk, les deux comédiens sont réunis pour une production Netflix alléchante : The Adam Project. Réalisé par Shawn Levy, l'histoire raconte comment un homme est obligé de voyager dans le temps pour aller à la rencontre d'une version de lui-même âgée de 13 ans. Les deux individus vont ensuite tenter de retrouver leur père (incarné par Mark Ruffalo), qui sera d'une grande aide pour le futur. Outre les présence de Ryan Reynolds et Mark Ruffalo, le reste de la distribution se compose notamment de Jennifer Garner et de Zoe Saldana. The Adam Project est actuellement en tournage, et Netflix a évoqué une date de sortie courant 2022.

Quelques détails de l'intrigue ont été dévoilés

The Adam Project ©Netflix

Lors d'une récente interview avec Collider, le scénariste Jonathan Tropper, a révélé à quoi allait ressembler The Adam Project. Il a notamment donné quelques informations supplémentaires sur l'intrigue du film :

Pour moi, le voyage dans le temps n'est qu'un outil. Le film n'est pas un film de science-fiction hardcore de voyage dans le temps. C'est un film sur des gens... L'intérêt premier est l'histoire de ce garçon. Il a perdu son père et essaie de comprendre ce que ça signifie, à travers une aventure vraiment intéressante. Je n'écrirai jamais un film de type Christopher Nolan sur le voyage dans le temps. Cela ne m'intéresse pas. Pour moi, le but est de trouver cette histoire qui plaît au petit enfant en chacun de nous.

Ryan Reynolds dans un rôle inédit

Pour les fans de Ryan Reynolds qui ont l'habitude de le voir dans des rôles décalés et souvent cyniques, The Adam Project devrait être largement différent. Le comédien va camper un personnage sincère, un héros à la recherche de son père pour sauver le futur. Une approche qui offrira un nouveau regard sur Ryan Reynolds, très loin de son interprétation du génial Wade Wilson dans la saga Deadpool. Selon Janathan Tropper, l'acteur s'est largement investi dans la production du film, mais également dans l'écriture du scénario :

Ryan Reynolds est également producteur du film. Lui et Shawn Levy, le réalisateur (avec qui j'ai travaillé auparavant), ont passé beaucoup de temps à se pencher sur l'histoire. Ryan a beaucoup contribué à l'écriture du scénario, absolument. Il est très vif d'esprit et est très précis. Ce n'est pas seulement son esprit, sa perception du personnage est très pointue. Nous avons passé beaucoup de temps à peaufiner le scénario ensemble une fois qu'il est arrivé à bord.

The Adam Project ©Netflix

Il faut dire que Ryan Reynolds et Shawn Levy se connaissent plutôt bien, puisque les deux hommes ont déjà travaillé ensemble pour Free Guy, qui n'est malheureusement toujours pas sorti à cause de la pandémie du COVID-19. Actuellement, ce film déjanté est attendu le 19 mai prochain dans nos salles obscures. Enfin, si tout va bien d'ici là...