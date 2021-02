The Adam Project sur Netflix : premières photos de Ryan Reynolds et Mark Ruffalo

Le réalisateur Shawn Levy et Ryan Reynolds ne se quittent plus. Après "Free Guy", les deux hommes se retrouvent sur Netflix pour "The Adam Project". Une comédie d'action et de science-fiction qui compte aussi Mark Ruffalo au casting. Découvrez un aperçu avec des photos du tournage.

The Adam Project : Ryan Reynolds à la recherche de son père... Dans le passé

Ryan Reynolds fait son nid sur Netflix. L'acteur a signé sa première apparition sur la plateforme avec le blockbuster 6 Underground. On le retrouvera prochainement dans deux autres longs-métrages : Red Notice et The Adam Project. Ce second projet s'est fait avec Shawn Levy, le réalisateur pour lequel il a déjà tourné Free Guy (dont la sortie dans les salles restent attendue pour mai prochain). L'acteur va camper le rôle principe de ce titre original Netflix. Un homme qui se retrouve embarqué dans une histoire de voyage temporel. Il sera chargé de retourner dans le passé, pour retrouver la version adolescente de lui. Une fois que ça sera fait, ils se lanceront ensemble à la rechercher de leur père, qui est mort dans le présent. Ce physicien de talent sera d'une grande aide pour sauver le futur.

The Adam Project ©Netflix

Un argument qui mêle action, science-fiction et forcément humour. Soit un cocktail dans lequel Ryan Reynolds excelle. Il partage l'affiche avec une belle distribution. Mark Ruffalo incarne son père et Jennifer Garner et Zoe Saldana tiennent des rôles importants. De son côté, Catherine Keener incarne une méchante qui a volé une technologie dangereuse pour l'humanité et Walker Scobell est la version ado du héros.

The Adam Project est actuellement en tournage. Netflix n'a pas évoqué le film dans son line-up de l'année pour cette raison mais rien n'indique encore qu'il faudra attendre 2022 pour le découvrir. Ryan Reynolds vient de diffuser sur son compte Instagram des photos du tournage. On le voit dessus en compagnie de Mark Ruffalo et il a l'air responsable d'un accident de voiture.

Dans le même temps, c'est son compère du casting qui s'est aussi manifesté sur Twitter avec une autre image :

Les deux acteurs ont l'air de bien s'entendre si l'on en croit les messages qu'ils se laissent. Ryan Reynolds avoue qu'il a aime énerver cet ami sur le tournage, pendant que Mark Ruffalo raconte pourquoi son partenaire de jeu semble totalement perdu sur le cliché ci-dessus. Leur rencontre promet quelques moments délirants. On conseille cependant à l'acteur qui incarne Hulk dans le MCU de se méfier, car Ryan Reynolds pourrait en faire sa nouvelle cible sur les réseaux sociaux. Comme ça a été le cas auparavant avec Hugh Jackman.