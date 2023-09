The Batman 2 : bonne nouvelle pour la suite du film DC

Après la sortie de "The Batman" en 2022, la suite devrait arriver en 2025. Et malgré les grèves des scénaristes et des acteurs à Hollywood, la production en devrait pas prendre de retard.

Le succès de The Batman

Le début d'année 2022 a été marqué par la sortie de The Batman. À nouveau, un film s'intéresse au fameux super-héros, protecteur de Gotham. Mais Matt Reeves est parvenu à en tirer un certain renouveau en présentant Bruce Wayne au tout début de sa carrière de Justicier et en jouant davantage les détectives aux côtés de James Gordon.

Robert Pattinson s'est imposé comme une incarnation solide de Batman, tout comme Zoë Kravitz, Paul Dano et Jeffrey Wright en respectivement Catwoman, le Riddler et Gordon. Et malgré ses quasiment trois heures, le film a attiré un large public, rapportant plus de 770 millions de dollars de recettes dans le monde.

Sans surprise, une suite a été annoncée, avec toujours Matt Reeves à la barre. Malheureusement, il faut s'armer de patience avant que ne sorte The Batman 2 dans les salles. Car plus d'un an et demi après la sortie du premier film, le second n'est toujours pas entré en tournage.

La suite ne devrait pas prendre de retard

Un article de Variety se montre néanmoins rassurant à ce sujet. D'après le média américain, le studio Warner Bros. aurait l'intention de se focaliser en priorité sur la production de The Batman 2 (et d'autres projets comme Superman Legacy). Cela doit commencer par la finalisation du scénario, qui était en pause durant la grève des scénaristes. Celle-ci venant de se terminer, l'écriture du film va pouvoir se terminer.

Robert Pattinson - The Batman ©Warner Bros.

Surtout, il semblerait que ce retard d'écriture ne perturbe pas le début de tournage. Warner Bros. avait prévu une sortie pour octobre 2025 et il faudrait pour cela que le tournage débute au moins un an avant. Même si Hollywood est toujours en grève du côté des acteurs et des actrices, en accélérant l'écriture du scénario, le studio pourrait alors rapidement lancer la production dès que cette autre grève sera terminée.

Et même s'il risque d'y avoir des complications au sein de l'industrie au niveau des plannings, puisque "tout le monde va produire une tonne de films et d’émissions exactement en même temps", si Warner Bros. garde The Batman 2 en priorité, la date de sortie pourrait donc ne pas être décalée.