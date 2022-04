The Batman 2 est officiellement en préparation

Sorti en mars dernier dans les salles, "The Batman" est incontestablement l'un des événements majeurs de cette année cinématographique. Personne ne sera donc étonné d'apprendre qu'une suite est désormais en développement.

The Batman : Robert Pattinson dans le mythique costume

Le Chevalier Noir a eu droit à une nouvelle adaptation avec The Batman de Matt Reeves. Un projet déconnecté du reste du DCEU dans lequel Robert Pattinson tient le rôle principal. À l'origine, le film devait être dirigé par Ben Affleck, qui aurait aussi repris le costume. Après une longue période d'attente et des reports, on a enfin pu découvrir le résultat cette année et nous n'avons pas été déçus.

Le scénario se déroule lors de l'Année Deux de la carrière de Batman. Alors que la criminalité est forte à Gotham, un tueur en série décide de faire des siennes en assassinant des personnalités influentes de la ville. Assisté par Alfred (Andy Serkis) et Gordon (Jeffrey Wright), notre héros masqué se lance donc à la poursuite du Riddler (Paul Dano), en essayant de déchiffrer ses énigmes machiavéliques. En parallèle, il trouve sur sa route plusieurs figures connues de l'univers, que ce soit Catwoman (Zoë Kravitz), le Pingouin (Colin Farrell) ou encore Carmine Falcone (John Turturro).

Une suite en préparation

Sur le plan financier, The Batman a répondu aux attentes puisqu'il a accumulé 759.2 millions de dollars de recettes mondiales. Un succès qui laisse penser qu'une suite semble inévitable. On s'y attendait et c'est désormais officiel : The Batman 2 est en développement. L'annonce a été faite lors de la CinemaCon, un événement réservé aux professionnels de l'industrie. S'il est encore trop tôt pour évoquer une date de sortie, on peut en revanche dire que Matt Reeves sera de retour derrière la caméra et que Robert Pattinson continuera d'être en tête d'affiche. Rien de surprenant jusqu'à présent. Quant à l'histoire, elle devrait cette fois permettre au Joker de se mettre en avant.

Joker (Barry Keoghan) - The Batman ©Warner Bros.

À la fin de The Batman, le célèbre méchant se signalait vocalement lors d'une discussion avec Riddler à Arkham. Une impressionnante scène coupée qui le présentait face à Batman avait ensuite été dévoilée sur la Toile. Ceux qui ont aimé cette nouvelle version portée par Barry Keoghan pourront vraisemblablement la voir davantage en action. Par ailleurs, on imagine que d'autres personnages déjà introduits seront de retour, comme Catwoman et Gordon, ainsi que des nouveaux.

En l'état, confiance totale en Matt Reeves, qui a su traiter l'univers avec intelligence jusqu'à présent. Deux séries pour HBO Max sont également attendues. La première sur la police de Gotham et la seconde centrée sur le Pingouin. Elles ont des chances d'arriver avant la sortie de The Batman 2.