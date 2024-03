The Batman 2 : très mauvaise nouvelle pour la sortie du film

Il va falloir patienter encore avant de voir Robert Pattinson à nouveau dans la peau de Bruce Wayne. "The Batman 2" est repoussé d'un an et sortira donc fin 2026.

The Batman 2 se fait attendre

Matt Reeves a frappé fort avec The Batman (2022). Après avoir dirigé deux excellents opus de la trilogie La Planète des singes, le cinéaste s'est attaqué au célèbre héros de DC Comics. Il a ainsi offert une énième version du personnage, sans pour autant donner un sentiment de redite. Porté par Robert Pattinson, Zoë Kravitz, Paul Dano et Jeffrey Wright, le film a été un gros succès en 2022, rapportant plus de 770 millions de dollars de recettes dans le monde. Logiquement, Warner Bros. n'a pas tardé à confirmé une suite, qui devrait permettre de revoir le pire ennemi du Chevalier noir.

Malheureusement, ce nouvel opus se fait attendre. The Batman 2 avait déjà pris du retard en 2023 avec la grève des scénaristes, puis celle des acteurs et des actrices. Mais en septembre dernier, on nous annonçait que le long-métrage pourrait sortir en octobre 2025. On s'était donc fait à l'idée de devoir attendre encore 2 ans. C'était sans compter sur un nouveau changement de date qui risque de décevoir les fans.

Une suite pas avant 2026 !

Deadline annonce que The Batman 2 est repoussé d'un an ! Ainsi, c'est désormais le 2 octobre 2026 que le film sortira aux États-Unis. En France, on peut s'attendre à une sortie le 30 septembre 2026. D'après le média américain, ce report serait une conséquence de la double grève évoquée précédemment. La raison exacte n'a pas été précisée, mais logiquement Warner Bros. a dû revoir son planning global pour ses prochaines sorties. Cette nouvelle date permet de laisser de la place au Superman de James Gunn (9 juillet 2025). De plus, le studio ne souhaiterait pas se hâter, laissant ainsi à Matt Reeves la possibilité de faire son film dans les meilleures conditions.

Évidemment, ce report est décevant. Mais le temps qui va séparer ces The Batman peut rappeler la méthode de production de la trilogie The Dark Knight. Si trois ans avaient séparé les deux premiers opus, il avait fallu attendre quatre ans pour découvrir la conclusion. Et entre chaque chapitre, Christopher Nolan avait pu réaliser un film différent. Enfin, pour patienter, le public pourra voir Joker 2 dès cette année, le 2 octobre 2024. Lui aussi s'est fait attendre, puisque le premier Joker était sorti en 2019.