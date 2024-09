The Batman 2 : des détails importants sur l’histoire

Deux ans après la sortie de son premier film sur le chevalier noir, Matt Reeves prépare "The Batman 2". Il s’est récemment livré sur ce nouveau projet.

The Batman aura sa suite

Matt Reeves a remis au goût du jour l’histoire de l’un plus célèbres justiciers de l’univers DC en 2022. Avec The Batman, il a proposé un nouveau film sur Bruce Wayne, forcé d’enquêter sur un tueur sadique semant la terreur parmi l’élite de Gotham et laissant de mystérieux indices sur ses crimes en chemin.

Si le projet était ambitieux et risqué, The Batman a eu droit à une belle réception. Particulièrement sombre, cette nouvelle version de l’histoire du héros incarné cette fois par Robert Pattinson a séduit de nombreux spectateurs. En témoigne notamment son score sur Rotten Tomatoes, qui s’élève à 87% chez les spectateurs et 85% parmi les journalistes. Fort de ce succès, Matt Reeves va réaliser une suite de son film. Et il en a récemment donné des informations importantes.

Matt Reeves tease la présence du Pingouin et donne des indices sur le script

Pour son numéro d’octobre, SFX Magazine a interrogé Matt Reeves sur The Batman 2. Comme le rapporte Deadline, le cinéaste a notamment révélé que la série The Penguin serait liée au long-métrage. Ce qui signifie que Colin Farrell rejouera Oz pour cette suite :

Colin fera partie du film. Il y a des détails qui connectent la série et la façon dont le nouveau film démarre, et la façon dont Oz entre dans ce monde alors qu’on repasse le relais à Batman, et qu’on le retrouve sur une nouvelle affaire.

En revanche, le cinéaste a révélé que Gentleman Ghost, un personnage réclamé par certains fans, ne serait pas dans son film. Concernant l’intrigue de The Batman 2, Matt Reeves a expliqué son intention de "creuser l’histoire épique d’une plus profonde corruption." Il a aussi promis que le film proposerait quelque chose de nouveau sur le héros, nous montrant "des aspects du personnage que l’on n’a jamais vus."

Le scénario sur le point d’être terminé

Matt Reeves a aussi expliqué que ses films sur le chevalier noir étaient, selon lui, "des méditations sur la façon dont Gotham est comme elle est." Le cinéaste cherche ainsi à comprendre pourquoi les habitants de cette ville vivent d’une telle façon.

Celui qui a également réalisé deux films dans l’univers de La Planète des Singes a aussi révélé que le scénario de The Batman 2 devrait être achevé bientôt. Toujours selon lui, "le plan est de tourner le film l’année prochaine." Pour rappel, la sortie du long-métrage a été repoussée il y a plusieurs mois.

The Batman 2 arrivera le 2 octobre 2026 dans les cinémas aux États-Unis. En France, il devrait sortir deux jours plus tôt. D’ici-là, The Penguin aura été dévoilée sur Max, la plateforme de streaming de HBO. Le premier des huit épisodes sera en ligne le vendredi 20 septembre prochain. Puis, les épisodes suivants arriveront un par un chaque lundi, en commençant par le 30 septembre.