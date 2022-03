The Batman : découvrez l'incroyable scène coupée avec le Joker

Matt Reeves a déclaré qu'une scène de "The Batman" avait été tournée avec le Joker à Arkham, et n'avait pas été conservée au montage final. Mais c'est un grand jour pour les fans, puisque celle-ci vient d'être dévoilée, et elle est époustouflante. Attention SPOILERS.

The Batman, le très grand succès du début d'année

On l'attendait et on n'a pas été déçus ! Avec Robert Pattinson dans le rôle-titre, Zoë Kravitz en Catwoman, Paul Dano en Homme-mystère, Colin Farrell en Oswald Cobblepot et tout ce beau monde dirigé par Matt Reeves, The Batman a conquis très largement le public, signant pour un Warner Bros. un succès critique et commercial de premier plan. Dans la version montrée dans les salles, le grand ennemi est l'Homme-mystère. Et dans une mesure secondaire "Oz", qui n'est pas encore devenu le Pingouin. Il y manquait donc l'adversaire iconique du super-héros : le Joker.

Mais celui-ci fait tout de même une très brève apparition à la fin du long-métrage. On le découvre dans une conversation avec l'Homme-mystère, alors qu'ils sont chacun dans des cellules voisines de la prison d'Arkham.

Récemment, Matt Reeves a annoncé qu'une séquence plus longue avec le Joker avait été tournée, une séquence face à Batman. Mais que vu l'étendue du film il l'avait finalement laissée de côté. En fin de compte Warner Bros. a décidé qu'on verrait bien cette scène et l'a dévoilée (à voir en tête d'article). Une scène de plus de 5 minutes et assez riche en enseignements.

Un Joker plus terrifiant que jamais

Ce Joker-là, incarné par Barry Keoghan - qui pour garder la surprise était annoncé au casting dans un autre rôle - est littéralement terrifiant. Ses cicatrices sont des boursouflures, et l'acteur lui a trouvé une diction particulièrement marquante. On sent une inspiration du Joker de Heath Ledger de The Dark Knight, dans le côté pâteux et traînant qu'il donne notamment à sa voix. Dans cette séquence, on comprend que Batman a demandé à le voir, et qu'il essaye de lui soutirer des informations, ou au moins des indications dans sa traque de l'Homme-mystère.

Par ailleurs, dans leur échange, on perçoit que le super-héros et le super-vilain se connaissent déjà. Et que potentiellement Batman lui-même l'a emprisonné à Arkham. Ce qui ne colle que moyennement avec la stature du super-héros dans The Batman, encore à ses débuts. On comprend aussi que cette séquence, si elle avait été montée dans la version finale de The Batman, serait intervenue plus tôt dans le film qu'à sa toute fin. Ce qui aurait constitué une surprise plutôt frustrante, si le Joker n'avait en effet servi qu'un court instant d'indic dans The Batman...

Mais pour ce qui est de son portrait, celui-ci est parfaitement réussi. On attend donc avec impatience de le revoir le plus vite possible !