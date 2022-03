The Batman 2 : Nicolas Cage aimerait incarner ce méchant inattendu dans la suite

Tandis que "The Batman" cartonne actuellement dans les salles obscures, de nombreux regards sont déjà tournés vers la suite du film porté par Robert Pattinson. C'est en tout cas ce que fait l'acteur Nicolas Cage qui se voit déjà incarner un drôle de méchant dans le deuxième opus de la nouvelle saga.

The Batman fait l'unanimité

Sorti le 2 mars dernier, The Batman crée sans surprise un engouement impressionnant. Cette nouvelle adaptation du Chevalier Noir, mise en scène par Matt Reeves, semble mettre tout le monde d'accord, tant les retours de la presse comme ceux des spectateurs sont dithyrambiques. Ce nouveau Batman, porté par Robert Pattinson, a déjà rapporté plus de 472 millions de dollars de recettes au box-office en seulement deux semaines d'exploitation. Le long-métrage a d'ailleurs fait le deuxième meilleur démarrage d'un film Batman sur le sol français après The Dark Knight Rises.

Bruce Wayne (Robert Pattinson) - The Batman ©Warner Bros Pictures

Outre la présence de Robert Pattinson, le casting se compose également de Zoë Kravitz, de Paul Dano, de Colin Farrell méconnaissable dans la peau du Pingouin, ou encore de Jeffrey Wright. Face au succès du film, la Warner a déjà confirmé la mise en chantier d'un The Batman 2, qui devrait voir le retour de Matt Reeves à la réalisation.

Nicolas Cage veut en faire partie

Une des grandes questions autour de The Batman 2 concerne le principal antagoniste du récit. Logiquement, ce deuxième volet devrait, à l'instar du premier film, avoir plusieurs ennemis. Le Pingouin est toujours dans la course, et devrait donc semble-t-il perdre à nouveau des plumes. The Riddler a fait une rencontre assez inquiétante à la fin du film, qui pourrait annoncer le retour d'un ennemi iconique du Dark Knight. Mais la meilleure proposition concernant l'identité du prochain antagoniste nous vient finalement de l'acteur Nicolas Cage.

Nick Cage (Nicolas Cage) - Un talent en or massif ©Metropolitan FilmExport

Le comédien habitué aux excentricités a proposé d'apporter son expérience sur le tournage de The Batman 2. Alors qu'il arpente actuellement les plateaux pour faire la promotion de son prochain film Un talent en or massif, Nicolas Cage a déclaré vouloir incarner un antagoniste dans le prochain film The Batman. Mais pas n'importe quel méchant :

J'y ai réfléchi avec la sortie de ce nouveau Batman avec Robert Pattinson, que j'ai très hâte de voir. Le méchant que Vincent Price jouait dans la série des années 60, Crâne d'œuf. Je pense que je voudrais le jouer et que je pourrais le rendre terrifiant, j'ai une idée pour ça.

Une déclaration qui nous informe premièrement que Nicolas Cage n'a toujours pas vu The Batman, mais qui ramène surtout un méchant du fin fond des âges. Egghead (ou Crâne d’œuf en français), demeure un antagoniste extrêmement mineur du Chevalier Noir.

C'est qui Egghead ?

Ce personnage fait sa première apparition non pas dans un comics, mais directement dans la série Batman des années 1960, incarné par le comédien Vincent Price. Il apparaît pour la première fois dans l'épisode 13 de la saison 2 et revient par la suite à 7 reprises pour jouer de mauvais tours à Batman et Robin.

Cependant, contrairement à Harley Quinn, qui avait également fait ses premiers pas dans une série, celle en version animée de 1992, Egghead n'a malheureusement pas eu la même carrière que la belle hors-la-loi. Il est réapparu à quelques rares occasions, dans certains comics ou certains médias audiovisuels comme Batman : L'Alliance des héros ou Lego Batman, le film, mais à chaque fois en second plan, davantage comme un clin d’œil que comme une réelle menace.

Egghead (Vincent Price) - Batman ©DC

Egghead se fait appeler Crâne d’œuf à cause de son crâne chauve disproportionné. C'est un génie du crime, un brillant cerveau, qui monte des plans machiavéliques pour faire tourner en bourrique Batman. Et ce n'est finalement pas si étonnant que Nicolas Cage cite ce personnage. Après tout, il n'a jamais caché sa fascination pour le comédien Vincent Price dont il s'inspire régulièrement. Mais de toute façon, on doute que Matt Reeves pense à Egghead comme méchant pour The Batman 2.