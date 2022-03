The Batman : ce refus de Warner à propos du Pingouin qui a agacé Colin Farrell

Dans "The Batman", Colin Farrell livre une interprétation démente dans le rôle du gangster Oswald Cobblepot. Si le personnage du Pingouin lui a permis de se déchaîner, le comédien est tout de même resté frustré par une décision de Warner Bros.

The Batman : la vengeance se répand dans Gotham

L'attente est enfin terminée. Les spectateurs peuvent découvrir l'un des événements cinématographiques de l'année. Avec The Batman, Robert Pattinson succède à Adam West, Michael Keaton, Val Kilmer, Christian Bale ou encore Ben Affleck dans la peau du célèbre Chevalier Noir. À travers ce long-métrage, le réalisateur Matt Reeves s'intéresse aux débuts de Bruce Wayne en tant que justicier.

Alors qu'il n'en est qu'à sa deuxième année passée sous le masque de Batman, le milliardaire se lance dans la traque d'un psychopathe énigmatique, qui ne cesse de l'interpeller en laissant des devinettes sur les scènes de crimes. Avec l'aide du commissaire James Gordon (Jeffrey Wright), l'ombre de Gotham City va tenter de débusquer le terrifiant Riddler (Paul Dano).

Batman (Robert Pattinson) - The Batman ©Warner Bros.

Pendant son enquête, Batman collabore avec Selina Kyle (Zoë Kravitz) au coeur des bas fonds d'une ville poisseuse, sur laquelle règnent le gangster Carmine Falcone (John Turturro) et son bras droit Oswald Cobblepot (Colin Farrell). Andy Serkis, Jayme Lawson, Peter Sarsgaard et Barry Keoghan complètent la distribution du blockbuster qui s'ancre aussi bien dans le genre super-héroïque que dans le thriller pluvieux façon Seven, revêtant une esthétique de film noir et néo-noir dans laquelle l'orphelin tourmenté joue les détectives.

Le Pingouin : l'une des nombreuses réussites du film

Outre son ambiance crasseuse, sa peinture d'une Gotham City pourrie jusqu'à la moelle et sa manière de traiter les dilemmes d'un Bruce Wayne encore hésitant, The Batman doit énormément à son casting. Méconnaissable, Colin Farrell s'en donne par exemple à coeur joie dans le rôle du Pingouin lors de ses rares apparitions à l'écran.

En plus de réussir à construire un personnage prometteur qui devrait avoir une place fondamentale dans l'univers développé par Matt Reeves, l'acteur semble prendre un véritable plaisir à se déchaîner, sans jamais tomber dans la lourdeur. Ses réactions hilares durant la course-poursuite en voiture visibles dans les bandes-annonces représentent notamment l'un des grands moments du film.

Malgré l'amusement communicatif, Colin Farrell s'est tout de même senti bridé pendant la production. Les fans de Batman auront probablement remarqué qu'Oswald Cobblepot est privé de son célèbre porte-cigarette dans le long-métrage. Une décision de Warner Bros., comme l'a expliqué le comédien au site Jake's Takes, cité par Allociné :

Les gros studios prennent des décisions importantes autour de questions comme la présence de cigarettes à l'écran. Je me suis battu vaillamment pour avoir un cigare. À un moment, je leur ai même dit : "Laissez-moi l'avoir mais éteint !" Et ils m'ont répondu non.

Un refus que l'acteur trouve insensé. Il a ensuite ajouté :

des enfants de 12 ans allaient se mettre à fumer des cigares cubains à cause de ça. Je ne sais pas où on va, mais désolé du jeu de mots, ce n'est que la partie immergée de l'iceberg.

Une privation qui n'altère évidemment en rien la qualité de sa performance. The Batman est à découvrir au cinéma depuis le 2 mars 2022.