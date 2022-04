The Batman : Danny DeVito donne son avis sur le Pingouin de Colin Farrell

L'acteur américain Danny DeVito, qui incarnait en 1992 le Pingouin dans "Batman, le défi" de Tim Burton, s'est exprimé sur la version du célèbre adversaire du Chevalier noir donnée par Colin Farrell dans "The Batman".

The Batman, quand les anciens s'expriment sur les nouveaux

Chaque nouveau film Batman implique, pour le pire et le meilleur, une comparaison avec ses illustres - ou pas - prédécesseurs. Ainsi, à peine sorti, The Batman de Matt Reeves faisait l'objet de la part du public de nombreuses comparaisons avec les films de Tim Burton, de Joel Schumacher et de Christopher Nolan. Mais en plus du public, ce sont aussi les participants à ces films eux-mêmes qui y vont de leur commentaire.

The Batman ©Warner Bros.

Ainsi, récemment, Jim Carrey s'est exprimé sur l'Homme-Mystère version Paul Dano dans The Batman, le même personnage qu'il incarnait dans Batman Forever. Un commentaire élogieux pour l'acteur, mais moins pour le personnage qui selon Jim Carrey était bien trop sombre et violent... C'est maintenant au tour de Danny DeVito, interprète du Pingouin dans Batman, le défi de Tim Burton, sorti en 1992, d'exprimer son ressenti sur l'incarnation de ce super-vilain incarné par Colin Farrell dans le film de Matt Reeves.

Danny DeVito a beaucoup aimé Colin Farrell, mais préfère "son" film

Dans une interview accordée à The Wrap, l'acteur de Jumanji : Next Level s'est ainsi exprimé sur la performance de son collègue Colin Farrell, et sur le film The Batman.

Oui, j'ai vu "The Batman". Et je pense que Colin a fait un super boulot. C'est évidemment un univers différent. Je pense que c'est un film Batman plus nerveux, plus sérieux, plus "gangster". Il y a en effet trois italiens qui en sont les méchants, les Falcone (rires). Mais au niveau des performances, je pense que Colin - qui est un de mes bons amis - a vraiment bien fait le job. Il faut saluer quiconque passe par un maquillage si long. J'y étais passé pour Le Pingouin, et j'ai adoré le faire.

Oswald Cobblepot (Colin Farrell) - The Batman ©Warner Bros.

Si Danny DeVito se montre donc élogieux envers Colin Farrell et sa version du Pingouin, il ne cache cependant pas que sa préférence va toujours à Batman, le défi de Tim Burton et à l'univers de celui-ci.

Mais si je dois comparer les deux films, je reste un fan de Tim Burton. J'aime son côté excentrique, exubérant, j'aime qu'un Pee-wee Herman (l'acteur Paul Reubens, ndlr) mécontent me jette d'un pont. Ça me fait sourire.

On comprend que Danny DeVito, qui fait état d'une profonde différence entre le Batman gothique et presque fantastique de Tim Burton et le Batman très réaliste et presque policier de Matt Reeves, puisse donner sa préférence au premier, d'autant plus qu'il y incarnait un Pingouin aussi fascinant que grotesque, en tout cas un méchant mémorable. Et on ne peut qu'aller dans son sens quant à la performance de Colin Farrell, drôle, effrayant et très charismatique dans The Batman.