The Batman : Jim Carrey critique la version de l'Homme-Mystère de Paul Dano

Jim Carrey a incarné l'Homme-Mystère dans "Batman Forever", mais ce n'est pas pour ça qu'il se montre solidaire de sa nouvelle version vue dans le récent et acclamé "The Batman". En effet, l'acteur s'est dit "inquiet" de la noirceur du personnage incarné par Paul Dano.

The Batman : une révolution ténébreuse

Sorti en France le 2 mars, The Batman de Matt Reeves a attiré plus de 2,6 millions de spectateurs dans les salles. Au niveau mondial, ses recettes approchent les 700 millions de dollars. Une grande réussite commerciale et critique, considérant que l'industrie se remet juste de la pandémie de Covid et que le film, brutal et sombre à souhait, ne s'adresse pas à un public familial.

Ses comédiens principaux ont tous réussi leurs incarnations, Robert Pattinson en Batman, Zoë Kravitz en Catwoman, Paul Dano en Homme-Mystère et Colin Farrell en Oswald Copplebot, le futur Pingouin. Mais un précédent titulaire du rôle de l'Homme-Mystère affiche des sentiments partagés sur cette nouvelle version, très dramatique, du personnage. En effet, Jim Carrey, qui tenait le rôle dans Batman Forever en 1995, s'est montré plutôt critique.

L'Homme-Mystère (Paul Dano) - The Batman ©Warner Bros.

Un Homme-Mystère trop dérangé ?

Dans une interview donnée à UniLad, alors qu'il assure la promotion de Sonic 2 - dans lequel il incarne Robotnik -, Jim Carrey a donné un ressenti sur The Batman, et particulièrement sur l'Homme-Mystère. Un ressenti plutôt qu'un avis, parce qu'il dit n'avoir pas encore vu le film, mais il fait quand même part d'une grande inquiétude.

Je ne l'ai pas vu. C'est une version très noire. Mes sentiments sont partagés. À chacun ses goûts... J'aime Paul Dano comme acteur, c'est un formidable interprète. (...) Mais je m'inquiète. J'ai une profonde inquiétude en moi vis-à-vis de couvrir au gros scotch le visage des gens et encourager à faire de même. Il y a des gens dérangés dehors qui pourraient adopter cette méthode... J'ai une conscience sur les choix que je fais... Je sais qu'il y a une place pour ce genre de films, et je ne le critique pas, mais ce n'est vraiment pas mon truc... Mais c'est très bien fait, ces films sont très bien faits.

Jim Carrey ne supporte pas la violence

L'acteur canado-américain a gagné une popularité mondiale en s'illustrant avec génie dans des comédies mémorables, parmi lesquelles les films Ace Ventura, The Mask, Dumb and Dumber, Fous d'Irène, etc. Jim Carrey s'est aussi distingué dans des grandes comédies dramatiques comme The Truman Show, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, et a donc même fait face à Batman dans Batman Forever, où il jouait un Homme-Mystère bien plus fantasque et cartoonesque que celui de Paul Dano.

Ses quelques incursions dans des thrillers comportant de la violence, comme Le Nombre 23 et Kick-Ass 2, n'ont pas rencontré le succès ni ne l'ont personnellement satisfait. À propos de Kick-Ass 2, sorti en 2013, Jim Carrey avait ainsi critiqué le niveau de violence du film, avant même sa sortie dans les salles américaines.

J'ai tourné "Kick-Ass 2" un mois avant Sandy Hook (tuerie de masse dans une école primaire américaine le 14 décembre 2012, ndlr), et maintenant en toute bonne foi je ne peux pas cautionner ce niveau de violence. Je présente mes excuses à tous les autres participants du film. Je n'en ai pas honte mais les événements récents m'ont profondément changé.

On comprend bien évidemment le rejet de la violence de Jim Carrey, qui a récemment rappelé son opposition à toutes ses formes en critiquant fortement l'attitude de Will Smith aux Oscars. Mais venant d'un aussi célèbre comédien, la suggestion d'un lien entre la violence au cinéma et celle du monde réel, et en creux le spectre d'une auto-censure, peut interroger et décevoir...