The Batman : des prothèses pour le Pingouin (Colin Farrell) ?

Colin Farrell entrera dans le si particulier costume du Pingouin pour les besoin de "The Batman". Un rôle qui risque de demander quelques ajustements physiques, y compris l'utilisation de prothèses. Un effet absolument nécessaire pour son nez, par exemple.

Matt Reeves a fait quelques choix intrigants pour le casting de The Batman. Prendre Robert Pattinson pour le rôle principal pose les bases d'un film qui veut se différencier de tout ce qui a été fait jusqu'ici avec le personnage issu de l'univers DC. Autour de lui, les surprises se sont multipliées. Au final, on se retrouve avec Andy Serkis en Alfred Pennyworth, Jeffrey Wright en James Gordon, Zoë Kravitz en Catwoman, Paul Dano en Homme-Mystère, John Turturro en Carmine Falcone et Colin Farrell qui campera le Pingouin, l'un des plus emblématiques méchants des comics Batman.

Sur le papier, on remarque que l'acteur n'a pas de grandes ressemblances physiques avec le personnage tel qu'on le connaît dans l'imaginaire collectif. Petit, le nez crochu et loin d'être élégant, il est presque l'inverse de Farrell. Et c'est ça qui est intéressant. Matt Reeves prend quelqu'un qui n'a rien à voir pour le modeler à sa façon.

Dommage que le tournage se soit interrompu à cause du coronavirus, car au rythme où on découvrait des photos volées sur le plateau, nous n'aurions certainement pas tardé à avoir un premier aperçu du Pingouin. En attendant que ce soit le cas, l'acteur Rob McClure révèle que Colin Farrell devrait porter des prothèses dans le film. Celui qui sera la star de la pièce Mrs. Doubtfire sur Broadway explique dans une vidéo Reddit qu'il a vu ces prothèses pour The Batman en allant chercher les siennes.

Des prothèses essentielles pour la transformation de Colin Farrell

Il paraît évident que Colin Farrell devra passer par quelques artifices pour se fondre dans le personnage. Ce dernier est tellement connu pour son nez qu'on imagine mal le film faire fi de cet élément. Mais, outre une fort possible modification de cette partie du visage, on ne sait pas si d'autres ajustements sont prévus. Au niveau de la taille, rien ne devrait bouger, l'acteur gardera la sienne pour incarner un Pingouin plus grand qu'à l'accoutumée. En passant par-dessus les détails sur son look, on attend en particulier de savoir comment il va agir dans le scénario. Plusieurs méchants sont au programme et Le Pingouin pourrait être une sorte de cerveau des opérations. Sans être une origin story, le film se focalisera sur un Batman assez jeune lancé dans une enquête au coeur de Gotham.

Le tournage n'a pas encore de date de reprise et la Warner a décidé de reporter le film au 1er octobre 2021 sur les écrans américains.