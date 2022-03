Gifle de Will Smith aux Oscars : Jim Carrey se dit "écoeuré"

Décidément, la claque de Will Smith pendant les Oscars a énormément fait parler d'elle. De nombreux comédiens du monde d'Hollywood ont réagit à cette gifle devenue historique. Jim Carrey est notamment monté au créneau contre la star de « La Méthode Williams ».

Une gifle historique

Cette 94ème Cérémonie des Oscars a déjà fait couler beaucoup d'encre. Il faut dire que la claque de Will Smith à l'attention de Chris Rock, en direct à la télévision, a quelque chose d'historique.

Oscars 2022 © ABC

Quelques minutes après, Will Smith reçoit l'Oscar du Meilleur acteur pour sa prestation dans le film La Méthode Williams. Il enchaîne alors sur un discours touchant, où il s'excuse à demi-mot. Plus tard, le comédien a fait des excuses publiques à Chris Rock et à l'Académie des Oscars. Depuis, de nombreux artistes hollywoodiens ont pris parti et ont donné leurs avis concernant cette altercation inédite.

Jim Carrey choisit son camp

C'est par exemple le cas de Jim Carrey. En pleine promotion de Sonic 2, le comédien est revenu sur le dérapage de Will Smith pendant les Oscars. L'acteur a notamment critiqué le public qui a ovationné Will Smith lorsqu'il est monté sur scène pour recevoir son prix. Il estime que l'Académie comme le public auraient dû condamner sévèrement l'action de Will Smith. Voici la déclaration de Jim Carrey au micro de CBS :

J'étais malade. J'ai été écœuré par l'ovation du public. Hollywood est tout simplement endormi et on a vraiment l'impression que c'est une indication très claire sur notre état actuel : nous ne sommes clairement plus du tout cools.

Jim Carrey ©45 secondes.fr

Jim Carrey a poursuivi en disant que Will Smith n'aurait même pas dû recevoir ce prix. Il enfonce le clou en disant que l'Académie des Oscars aurait carrément dû l'escorter jusqu'à l'extérieur de la Cérémonie. Il a ensuite poursuivi en disant qu'il comprenait pourquoi Chris Rock n'avait pas porté plainte, pour éviter davantage de tracas. Mais à sa place, il aurait poursuivi Will Smith en justice :

J'aurais annoncé le matin que je poursuivais Will pour 200 millions de dollars. Parce que cette vidéo sera là pour toujours, elle sera omniprésente. Cette insulte va durer très longtemps. Si vous voulez crier du public et montrer votre désapprobation ou dire quelque chose sur Twitter, pas de problème. Mais vous n'avez pas le droit de monter sur scène et de frapper quelqu'un au visage parce qu'il a fait des blagues.

Will Smith s'est excusé depuis, et a notamment laissé ce message pour justifier son acte :

Les blagues à mes dépens font partie du travail, mais une blague sur l'état de santé de Jada était trop lourde à supporter pour moi et j'ai réagi émotionnellement. Je voudrais vous présenter publiquement mes excuses, et à Chris. J'étais hors de propos et j'avais tort. Je suis gêné et mes actions n'étaient pas révélatrices de l'homme que je veux être.

Will Smith est actuellement au centre d'une enquête de l'Académie qui risque de prendre des sanctions à son égard. Le comédien pourrait notamment perdre son Oscar et être boycotté des prochaines éditions.