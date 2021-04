The Batman : Joe Manganiello révèle pourquoi Deathstroke voulait tuer le Chevalier Noir

L’acteur Joe Manganiello, qui incarne Deathsroke dans le DC Extended Universe (DCEU), revient sur le rôle qu’il aurait joué dans la version avortée de « The Batman ». Il révèle notamment les raisons qui auraient poussé son personnage à vouloir la mort du Chevalier Noir.

The Batman : le film annulé de Ben Affleck

Aujourd’hui, c’est Matt Reeves qui travaille sur The Batman. Le tournage du film s'est récemment terminé, et présentera Robert Pattinson dans la peau de Bruce Wayne. Le long-métrage adaptera notamment le scénario du comics culte Batman : Un long Halloween. Ainsi, le cinéaste va raconter les origines du Chevalier Noir en présentant un justicier plus jeune que dans les autres représentations cinématographiques du personnage. Le projet sera finalement extérieur au DCEU, et devrait sortir le 2 mars 2022.

Deathstroke (Joe Manganiello) - Justice League ©Warner Bros Studios

Mais initialement, The Batman devait être un tout autre film. A la base, c’est Ben Affleck qui était censé reprendre le rôle du super-héros (qu’il détient depuis Batman V Superman) et devait lui-même s’occuper de la réalisation du film. Cette première version de The Batman aurait été connectée au reste du DCEU. Dans ce précédent scénario, de nombreux personnages de l’univers connecté DC devaient revenir comme Jared Leto dans la peau du Joker et Joe Manganiello dans le rôle de Deathstroke. Ce dernier vient justement de donner quelques précisions sur son implication dans ce film avorté.

Deathstroke vs Batman

Si les choses s’étaient déroulées comme prévues, Deathstroke aurait fait son grand retour dans The Batman. Introduit à la fin de Justice League, le célèbre antagoniste était voué à revenir dans le DCEU. Malheureusement pour Joe Manganiello, la Warner en a décidé autrement. Si Zack Snyder l’a réutilisé dans sa Zack Snyder’s Justice League, il y a dorénavant peu de chance pour revoir le personnage dans l’avenir du DCEU. Zack Snyder révèle cependant dans son film la conversation complète entre Lex Luthor et Deathstroke. Le premier confesse au second la véritable identité de Batman. Slade Wilson apprend donc que Bruce Wayne est le justicier masqué. Une information qu’il aurait utilisé contre le milliardaire dans la première version de The Batman. Joe Manganiello indique ainsi au micro de Justice Con les raisons qui auraient poussé son protagoniste à s’en prendre à Batman :

Batman devait être blâmé par Slade pour la mort de son fils dans la première version du scénario. Le fils de Slade se fait tuer, et des éléments le conduisent jusqu’à Bruce, et jusqu’à Batman. Ce dernier a une part de responsabilité là-dedans. Slade lui en veut. Il y a alors des rumeurs qui affirment que Slade veut tuer Batman. C'est pourquoi il a été convoqué sur le yacht de Lex Luthor, qui lui a donné une information clé pour l'aider. Pour que Slade puisse potentiellement se débarrasser de Batman.

Justice League ©Warner Bros Studios

Une histoire classique, mais aussi assez fidèle aux comics, aurait été mise en place par Warner. Ben Affleck aurait donc offert une approche sombre dans la veine du personnage papier. A vrai dire, il reste une toute petite chance de revoir Deathstroke dans le DCEU. Le comédien espère encore que son personnage pourra revenir dans sa propre série HBO :

Je pense que ce serait une série tellement amusante. Les gens l'adoreraient et il n'y a pas grand-chose dans ce style là en ce moment. Elle aurait son propre ton et sa propre place dans l'univers. Je pense que ce serait très amusant.

Reste à savoir si Warner consentira à offrir à Deathstroke sa propre série, ou si le personnage va lentement tomber dans l’oubli...