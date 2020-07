The Batman : la relation entre Bruce Wayne et Alfred au centre du film ?

"The Batman" avec Robert Pattinson garde presque intact tout le mystère qui concerne son scénario. Le directeur de la photographie en a dit un peu plus sur le film de Matt Reeves en évoquant la relation qu'entretient Bruce Wayne avec son fidèle majordome, Alfred.

The Batman : une réinterprétation signée Matt Reeves

Oubliez le Batman de Ben Affleck et tous les précédents. Matt Reeves va bousculer la mythologie avec son film prévu le 29 septembre 2021 et devrait s'intéresser à Bruce Wayne dans ses premières années dans le costume. Sans faire une origin story, The Batman va présenter un héros plus jeune que d'habitude, dans une lutte contre plusieurs méchants. Paul Dano sera l'Homme-Mystère, John Turturro sera le malfrat Carmine Falcone, Zoë Kravitz prendra le costume de Catwoman et Colin Farrell se grimera en Pingouin. Quand on s'attaque à l'univers de Batman, il y a des figures à côté desquelles on ne peut pas passer, comme ce bon vieux Alfred, fidèle majordome de la famille Wayne qui assiste Bruce dans son manoir. Ici, il sera incarné par Andy Serkis.

Lors d'une interview pour Collider, le chef opérateur Greig Fraser a été interrogé sur ce projet alléchant auquel il participe. Il se refuse à dévoiler quoi que ce soit sur le scénario, si ce n'est un élément : le film devrait accorder beaucoup de place à la relation entre Bruce Wayne et Alfred.

C'est un film à propos des personnages, le personnage d'Andy Serkis et celui de Robert Pattinson.

Alfred sur le terrain avec Batman ?

Alfred a souvent été représenté comme une personne plutôt âgée, parce que les scénarios pour le cinéma ne se sont pas occupés de Bruce plus jeune (la série Gotham s'en est chargée). Du haut de ses 56 ans, Andy Serkis sera un majordome encore en forme et ce que dit Greig Fraser nous conduit à croire qu'une sorte de duo va être mis en place dans le film. Ce Batman est décrit comme un détective, qui arpente Gotham dans une ambiance de film noir. Alfred pourrait être son bras droit et même, pourquoi pas, se rendre sur le terrain pour aider notre héros en cas de besoin. Ce n'est qu'une supposition mais ça ajouterait une saveur inédite à The Batman car le personnage reste le plus souvent du temps à la maison, à s'occuper de tâches classiques en attendant que son patron ne rentre. Sans aller jusqu'à le placer au centre de l'action, les mots du chef opérateur tease une relation passionnante à suivre.