The Batman : le Chevalier Noir a un nouveau moyen de locomotion sur les photos de tournage

Les premières photos de tournage de « The Batman » viennent de sortir. Quelques clichés pris à la volée qui dévoilent quelques éléments significatifs comme Colin Farrell en Pingouin et surtout le premier aperçu de Robert Pattinson en Batman.

Après les premières photos du tournage de The Batman qui dévoilaient Colin Farrell dans le rôle du Pingouin, on découvre désormais Robert Pattinson, qui campe Batman, dans un costume mystérieux et inédit, au volant d’un bolide qui n’a plus grand chose à voir avec la Batmobile. Pour rappel, ce nouvel opus du Chevalier Noir est mis en scène par Matt Reeves et est attendu le 23 juin 2021 dans nos salles.

Un Batman étonnant

Avec ce début de tournage de The Batman, des photos de plateau commencent à faire surface. Certaines présentent même Robert Pattinson dans la peau de Bruce Wayne. Et elles sont assez étonnantes.

Sur Twitter, Wade Gravett a publié une série de photos de la production de The Batman. Elles dévoilent le premier aperçu de Robert Pattinson. Il est sur une moto qui semble être une Triumph 1200 Custom, habillé en civil, avec la majeure partie de son visage dissimulée derrière une cagoule (mais on reconnaît tout de même l’acteur sur la deuxième image).

Même s’il ne s’agit que du premier regard de Pattinson dans le rôle du héros masqué, les fans auraient préféré le voir dans le costume de la chauve-souris. Il faudra encore être patient. Les lecteurs de comics feront peut-être un parallèle avec Batman : Année Zero de Scott Snyder, où le héros se déplace à moto et arbore un sac à dos beige.

En tout cas, The Batman est un des films de super-héros les plus attendus de ces prochaines années. Robert Pattinson succède à Ben Affleck dans le rôle, tandis que Matt Reeves prend la place de Zack Snyder à la réalisation.

Comme ce fût le cas pour Joker, le film ne devrait pas faire partie du DC Extended Universe et aura un ton relativement sombre, dans la lignée de la trilogie de Nolan.