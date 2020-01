The Batman : premières images de Colin Farrell en Pingouin

Vous avez aimé ? Partagez :

Alors que The Batman est attendu dans nos salles en juin 2021, on peut découvrir quelques images du tournage, qui se déroule en ce moment à Londres. C’est sur Twitter que des premières photos ont été diffusées, dans lesquelles on peut apercevoir Colin Farrell, a priori dans son personnage du Pingouin.

Le film The Batman de Matt Reeves, qui mettra en scène Robert Pattinson dans la peau du justicier, est en pleine production, et les prises de vue ont commencé, comme annoncé par l’acteur Jeffrey Wright. Prévu pour le 23 juin 2021 en France, les informations ont longtemps été diffusées au compte-gouttes. On en apprend un peu plus aujourd’hui avec des images du tournage, dans lesquelles on peut voir Colin Farrell, et donc un premier aperçu du Pingouin, un des ennemis de Batman. Le film est actuellement en tournage à Londres, et d’heureux riverains, dont @WadeGrav qui a diffusé ses photos sur Twitter, ont pu en profiter.

Un Pingouin blond et avec son parapluie

Des flics, des voitures de police marquées « Gotham Police », des camions de la presse de Gotham, et donc Colin Farrell. Difficile de dire, sur ces photos, s’il est entièrement en costume, mais ce qu’on peut voir est déjà satisfaisant. Blond, mince, sans chapeau mais avec un parapluie, accessoire iconique de Oswald Cobblepot/Pingouin, l’incarnation de Colin Farrell promet déjà d’être différente.

Autre point intéressant, serait-ce les premiers aperçus de Robert Pattinson sur le tournage ? Comme l’auteur des photos le précise lui-même, impossible d’en être sûr, mais un grossissement de l’image semble indiquer que c’est bien lui sur la moto. Une moto noire, un casque noir, des vêtements tout aussi sombres et un sac d’inspiration militaire… Ça laisse rêveur, et semble confirmer que l’ambiance de The Batman sera noire au possible, comme elle pouvait déjà l’être dans la trilogie de Christopher Nolan.

Ce type de photos est assez rare, étant donné que la production d’un film tel que The Batman préfère évidemment garder le secret sur ce qui est tourné, afin de ne pas voir l’intrigue ou des éléments importants dévoilés. Le casting du film compte aussi Zoë Kravitz en Catwoman, Paul Dano dans le rôle de l’Homme Mystère, Andy Serkis pour incarner le fidèle majordome Alfred, et enfin John Turturro dans le rôle du gangster Falcone. On a évidemment hâte de découvrir aussi à quoi ressembleront leurs personnages !