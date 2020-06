The Batman : le début d'une trilogie avec un nouveau Joker ?

Vers une nouvelle trilogie consacrée à Batman ? La rumeur prend de l'ampleur ces dernières heures. Le film de Matt Reeves pourrait être la première pièce d'un ensemble de trois aventures. Et le grand méchant de l'univers, le Joker, pourrait apparaître dedans avec un nouvel acteur.

La version de Ben Affleck rangée au placard, Robert Pattinson prend désormais le costume pour The Batman. Le film de Matt Reeves est pensé depuis le début comme une proposition totalement indépendante et différente de l'univers étendu (à moitié abandonné). Comme avec Joker, le but est de prendre des risques avec les personnages connus en laissant des réalisateurs faire preuve d'originalité dans leur approche. Entre le casting et tout ce qu'on sait sur The Batman, nous allons effectivement avoir un résultat qui dénote par rapport aux précédents films. Et si Matt Reeves posait dedans les bases d'une trilogie ? L'insider Daniel Richtman annonce que le réalisateur aurait en tête un plan qui court sur plusieurs films. Mieux, il déclare que le Joker serait présent dans le second épisode ainsi que le troisième ! Un nouvel acteur (encore non casté) prendrait le rôle, après que Joaquin Phoenix a brillé en solo dans le carton Joker.

L'impossible crossover entre Joker et The Batman

The Batman aura plusieurs méchants dans le scénario (Le Pingouin, Carmine Falcone, L'Homme Mystère, Catwoman). Une trilogie pourrait ainsi explorer plus en profondeur la mythologie du personnage en faisant entrer dans la danse d'autres figures connues, qu'elles soient gentilles ou méchantes. Le Prince du crime est sans conteste l'antagoniste le plus identifié par le public. Si tout cela devait se confirmer, ne pas reprendre Joaquin Phoenix est plus que cohérent. D'une part, Joker présente un Bruce Wayne très jeune, il faudrait que cette trilogie se déroule au moins 25 ans après le film de Todd Phillips pour montrer le gamin qui aurait pris de l'âge et serait devenu l'ange gardien de Gotham. D'autre part, Joker a toujours été présenté comme un film fait en solo, sans aucun lien prévu avec un quelconque autre film de la Warner. Pour contredire un peu plus un possible crossover, Matt Reeves démontre qu'il a sa vision personnelle et reprendre les idées de Todd Phillips ne paraît guère plausible s'il veut entièrement appliquer son style.

Ce n'est pas la première fois qu'une trilogie est évoquée. Aucune voie officielle ne s'est jamais aventurée à confirmer que ça allait être le cas. Même s'il est possible que l'idée soit vivante en interne, le résultat au box-office de The Batman sera sûrement observé avant d'annoncer quoi que ce soit publiquement. Mais avec la hype que provoque le film, sa carrière dans les salles promet d'être couronnée de succès.

Le tournage devrait reprendre bientôt et The Batman est programmé pour octobre 2021 au cinéma.