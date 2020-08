The Batman : Matt Reeves dévoile le logo du film et un concept art de Jim Lee

En avant-première de la conférence DC Fandome, Matt Reeves a dévoilé le logo du film "The Batman" ainsi qu'un concept art signé d'un des maîtres du comics.

The Batman déploie ses ailes

C'est en effet sur son compte Twitter que Matt Reeves a dévoilé deux images exclusives de The Batman. La première est le logo du film, représentant la célèbre chauve-souris qui étend ses ailes dans le titre.

Dans un élégant mais lugubre mélange de rouge et de noir que ne renierait pas Jeanne Mas, il est en adéquation avec les premiers visuels partagés jusqu'à présent. La patine est usée, le héros peut-être fatigué.

Car si la trilogie de Christopher Nolan se voulait sombre, le long-métrage de Reeves semble faire la part belle au rouge sang. Doit-on y voir une promesse de bains d'hémoglobine ? Les rumeurs parlent en tout cas d'un film où la violence aura sa part à l'écran. Un parti pris à 1000 lieux de l'édulcoration façon Marvel. Disney étant Disney, rien d'extraordinaire et cela n'enlève rien à la qualité des films produits par les copains de Mickey.

En plus du logo, le réalisateur a également partagé une superbe affiche signée de la légende Jim Lee.

Dans les mêmes tons, Batman s'y montre massif, posant une imposante botte sur la gargouille d'une cathédrale de Gotham City.

Avoir Jim Lee comme illustrateur est un honneur incroyable. Le dessinateur est une légende du comics et a longtemps travaillé sur des séries Batman, mais aussi X-men. Il a également co-créé la compagnie Image Comics et son label Wildstorm productions. Il y donnera naissance à des mastodontes comme Gen 13, Stormwatch et WildC.A.T.s.

Amuse-bouche avant le DC Fandome

Cette affiche est en effet avant tout un amuse-bouche de luxe pour annoncer la conférence DC Fandome qui sera à suivre samedi sur le site officiel. Une journée entière dédiée à l'univers de la firme durant laquelle se succéderont les événements. On attend avec impatience l'intervention de Matt Reeves qui devrait montrer des images exclusives de The Batman. Il y aura probablement de nouveaux concept art. Avec un peu de chance, nous verrons à quoi ressembleront Catwoman (Zoë Kravitz), L'Homme mystère (Paul Dano) et le Pingouin (Colin Farrell). Pour une bande-annonce, il faudra probablement attendre un peu.

Matt Reeves, la force tranquille

C'est vrai qu'en regardant la carrière du réalisateur américain, on se dit que son parcours semble évident. Il commence pourtant par l'écriture de Piège à grande vitesse avec Steven Seagal et met en scène le très oubliable Porteur de cercueil avec David Schwimmer et Gwyneth Paltrow. Puis derrière, l'homme est touché par la grâce. Il co-crée la série Felicity, met en scène Cloverfield et Laisse-moi entrer, et écrit The Yards pour James Gray. Rien ne semblant l'arrêter, il enchaîne et relance la franchise de La Planète des singes avec deux épisodes plutôt réussis.

Alors que Ben Affleck jette l'éponge sur le nouveau Batman, Matt Reeves la ramasse et se faufile l'air de rien vers ce qui devrait être une trilogie. Il surprend alors tout le monde en offrant la cape du justicier à Robert Pattinson. L'ex-vampire aura-t-il assez de crocs pour incarner le chevalier noir ? Le réalisateur a l'air d'avoir du flair dans ses choix. Faisons-lui confiance.

Le tournage du film reprendra le mois prochain en Angleterre dans les studios Warner Bros. de Leavesden. La sortie de The Batman est prévue pour le 29 septembre 2021.