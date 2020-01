The Batman : Matt Reeves va transformer Glasgow en Gotham City

Vous avez aimé ? Partagez :

Matt Reeves ne veut pas que « The Batman » soit une adaptation comme les autres. Le réalisateur fait des choix forts et a opté pour la ville de Glasgow pour être le décor principal de Gotham City. La cité de Bruce Wayne devrait avoir une allure bien différente de ce qu’on connaît !

On a très bien compris que Matt Reeves n’envisageait pas l’univers du héros DC comme ses prédécesseurs. Le metteur en scène travaille depuis longtemps sur ce projet et on commence à voir le bout du tunnel maintenant que la production débute. Le premier choix fort est de ne pas adapter précisément les comics existants mais de partir sur une sorte de réinterprétation, dans laquelle Bruce Wayne se la jouera détective. Le genre du film noir est cité en référence, ce qui va trancher avec les précédentes tentatives au cinéma. L’autre décision majeure aura été de prendre Robert Pattinson dans le premier rôle de The Batman. Chose qui ne plaît pas à tout le monde mais nous sommes sûrs, au moins, de voir un Batman qui ne ressemble pas aux autres. Le reste du casting est aussi très intrigant sur le papier, avec Andy Serkis en Alfred, Jeffrey Wright en Commissaire Gordon, Zoë Kravitz en Catwoman, Paul Dano en Homme-Mystère, John Turturro en Carmine Falcone et Colin Farrell en Pingouin.

The Batman en terres écossaises

Matt Reeves sait précisément dans quelle direction il travaille et nous surprend avec un nouveau choix que l’on n’attendait pas. Alors que des premières prise de vue de The Batman se déroulent à Londres, le Daily Record annonce que le reste du tournage va se dérouler à Glasgow. En effet, Reeves veut que la ville écossaise serve de cadre pour Gotham City ! Alors qu’elle est très inspirée de New York dans les comics, et que Nolan a respecté ça dans le premier et le troisième épisode de sa trilogie (The Dark Knight installant son Gotham à Chicago), le réalisateur de Cloverfield veut lui donner un autre cachet. Pour le coup, c’est bien parti pour que ce soit le cas. Glasgow a une aura très différente de la mégalopole américaine, ce qui va se ressentir dans l’ambiance du film.

Comme ça a été le cas avec les premières photos prises à Londres, la presse locale va se faire un plaisir d’essayer de gratter des clichés exclusifs pour dévoiler des éléments. Même si l’on en sait relativement peu, tout ce qui sort sur The Batman tend à instaurer un climat de confiance. Le récent succès de Joker démontre qu’il y a des bons risques à prendre avec les personnages de comics DC.

La sortie française reste arrêtée au 23 juin 2021.