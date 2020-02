The Batman : on sait quand se déroulera le scénario

On ne connaît que des bribes des intentions de Matt Reeves pour « The Batman » mais notre petit doigt nous dit que le metteur en scène va livrer une interprétation totalement originale du personnage et de son univers. Il semblerait qu’on sache désormais quand va se dérouler le scénario.

Le Batman de Batman v Superman : L’Aube de la justice dans feu DCEU n’a pas été une flagrante réussite. Passer après la trilogie de Nolan n’était pas un cadeau et la Warner préfère oublier cette expérience pour se concentrer, comme avec Joker, sur un film plus risqué. Matt Reeves a co-écrit le scénario de The Batman et vient tout juste de débuter le tournage. Après des mois et des mois d’attente, sans qu’on ne sache où en était le projet, le film devient réalité. On ne veut pas trop s’avancer, pour ne pas s’exposer à une potentielle déception, mais The Batman a l’air de prendre une direction des plus excitantes. Rien qu’en regardant le casting, on sait que l’univers sera traité avec singularité. Robert Pattinson aura le privilège d’être le nouveau Bruce Wayne, quand Andy Serkis sera à ses côtés en Alfred Pennyworth. Jeffrey Wright sera James Gordon, Zoë Kravitz le défiera en Catwoman, Paul Dano fera parler sa folie en Homme-Mystère, John Turturro jouera Carmine Falcone et Colin Farrell proposera une nouvelle version du Pingouin.

Un Batman jeune mais pas une origin story

De ce que l’on sait, The Batman ne sera pas adapté des comics et ne sera pas non plus une origin story. Reeves ne veut pas repasser par la case départ mais il présentera quand même un Bruce Wayne plus proche du début que de la fin. En ce sens, The Wrap révèle que, d’après leurs sources, le scénario se déroulera durant la seconde année d’existence de Batman. Ce positionnement permet d’empêcher de repasser par des passages trop connus centrés sur la naissance du héros tout en gardant un côté rafraîchissant. On connaît tous déjà très bien ses origines et son initiation. Plus la peine de perdre du temps à nous la resservir. Dans une ambiance proche du genre du film noir, le personnage sera une sorte de détective qui enquête et parcourt les recoins sombres de Gotham pour résoudre une affaire dans laquelle il sera confronté, vous l’aurez compris, à plusieurs méchants. Cette nouvelle information sur la temporalité permet aussi peut-être d’expliquer ce qu’on vous disait récemment sur James Gordon. Il ne devrait être qu’un simple flic sous les ordres d’Alex Ferns en Commissaire Pete Savage.

The Batman a débuté son tournage et sortira en France le 23 juin 2021.