The Batman : Peter Sarsgaard évoque le film dans une drôle de comparaison

L’acteur Peter Sarsgaard, qui sera le procureur de Gotham dans The Batman, s’est exprimé au sujet du film dans des termes surprenants. Pour évoquer le ton du film et l’ambiance du tournage, il a ainsi fait une comparaison musicale qui laisse rêveur.

The Batman fait partie des films les plus attendus de ces prochaines années, et sa production est l’objet de toutes les attentions. Alors qu’il est prévu pour le 23 juin 2021 en France, les informations arrivent au compte-gouttes, et chaque déclaration, si petite soit-elle, vient nourrir l’imagination des fans du Justicier masqué. L’acteur Peter Sarsgaard, qui jouera dans le film de Matt Reeves le procureur de Gotham Gil Colson, s’est exprimé au micro de Jessica Shaw sur SiriusXM. Et il a fait une comparaison inattendue.

Peter Sarsgaard parle d’une « puissance brute »

Évidemment, le casting et les équipes du film ont pour consigne stricte de ne rien révéler aux médias, mais tout en y étant présents dans un exercice compliqué de teasing. C’est donc tout un art de réussir à parler de The Batman sans trop en dire, et Peter Sarsgaard s’en est tiré avec une belle référence musicale. Pour évoquer le ton du film et sa sensation sur le tournage, il évoque ainsi le groupe de rock alternatif Pixies.

C’est brut, dans ce style [des Pixies, ndlr]. C’est comme ça que je le ressens. Ce n’est pas aseptisé. The Batman a une puissance brute en lui, une émotivité brute.

Cette déclaration est à mettre en perspective avec ce que l’on sait déjà, en particulier la direction « polar noir » qu’a voulu prendre Matt Reeves. Les quelques images qui ont surgi sur les réseaux semblent elles aussi indiquer une ambiance sombre et… « brute ».

Pour les cinéphiles, les Pixies sont irrémédiablement associés à un film culte, Fight Club. La toute fin de Fight Club est magnifique, et elle le doit en partie à l’utilisation de leur morceau « Where is my mind ?« . Si vous n’avez pas vu le film (poke Manu Payet), on vous déconseille fortement de regarder la vidéo ci-dessous.

Peter Sarsgaard a-t-il donc fait une référence générique au rock des Pixies, bourré de guitares râpeuses et d’envolées émues, ou plus précisément à ce morceau et ce film, qui se magnifient l’un l’autre ? Parce qu’en termes de puissance et d’émotions brutes, Fight Club se pose comme un modèle dont on aimerait évidemment voir The Batman s’inspirer.

Pour rappel, The Batman mettra en scène Robert Pattinson dans le rôle-titre, et l’acteur sera notamment entouré de Zoë Kravitz, Jeffrey Wright, John Turturro, Colin Farrell.