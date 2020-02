The Batman : Robert Pattinson s’affiche avec sa Batmoto

Vous avez aimé ? Partagez :

Ce serait un terrible euphémisme que de dire que « The Batman » est une de nos énormes attentes pour les prochaines années. Le film de Matt Reeves a enfin débuté sa production et Robert Pattinson se montre sur le tournage, dans le costume et sur sa Batmobile.

C’est au travers d’une première vidéo composée de plans des tests caméra que le Batman de Robert Pattinson a commencé à montrer quelle allure il allait avoir. On se souvient que des réactions mitigées ont pu émerger quand l’acteur a été annoncé dans le rôle principal du film de Matt Reeves. Le réalisateur souhaitant trancher avec les autres adaptations, il s’offre les services d’un acteur qu’on n’attendait pas forcément à cette place. Mais l’ex de Twilight a depuis complètement remodelé son image et est devenu une personnalité qui prend des risques avec des choix de carrière courageux. Si le petit teaser a offert une vue limitée sur son incarnation, on sent qu’il se glisse bien dans le costume.

Des sceptiques doivent encore continuer à avoir des doutes sur la rencontre entre Batman et Pattinson. Peut-être que ces nouvelles images de tournage viendront les rassurer – ou pas – puisqu’on peut voir la star dans le costume, en action. Le tournage a commencé depuis un petit moment et l’équipe se trouve en ce moment à Glasgow – une ville choisie par Reeves pour être son Gotham.

Un Batman avec des touches d’originalité

On peut ainsi mieux voir les différents détails de son costume, à la lumière du jour, et il y a des choses à dire. À commencer par ses petites pointes sur son masque, qui ont l’air plus fines que d’habitude. On remarque aussi qu’il n’a à priori pas de cape dans cette scène, qu’il arbore des petits caches sur les yeux et un costume conçu pour le combat, avec des renforcements métalliques sur les poignets ainsi que des épaulières renforcées. L’autre élément qui saute aux yeux, c’est évidemment la Batmoto, toute noire et assez sobre dans l’ensemble, qui rappelle le masque de Batman avec ses pointes. Nous sommes assez éloignés du design de celle pensée par Nolan avec les grosses roues. Son aspect se veut ici assez réaliste.

Le scénario devrait accompagner Batman peu de temps après son début d’activité. On a entendu que, s’il ne s’agirait pas d’une origin story, le film pourrait se dérouler dans la deuxième année du personnage. Pour rappel, Robert Pattinson sera entouré de Andy Serkis en Alfred Pennyworth. Jeffrey Wright en James Gordon, Zoë Kravitz en Catwoman, Paul Dano en Homme-Mystère, John Turturro en Carmine Falcone et Colin Farrell en Pingouin.

The Batman sortira sur les écrans français le 23 juin 2021.