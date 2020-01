The Batman : un personnage inédit pour remplacer Harvey Dent ?

Vous avez aimé ? Partagez :

Comprendre à quoi va ressembler « The Batman » équivaut à rassembler les pièces d’un puzzle. Aucun synopsis n’a été révélé mais avec tous les éléments en notre possession, il est possible de comprendre vaguement de quoi ça va causer. Pour ajouter de l’eau à notre moulin, on en sait plus sur un nouveau personnage, inventé pour les besoins du film.

On a tellement attendu que The Batman devienne réalité qu’on absorbe chaque information avec une attention décuplée. Le film fait d’autant plus envie que DC semble redresser la barre après un DCEU qui n’aura pas marqué les esprits. La voie que veut désormais emprunter le studio est bien plus intéressante, avec des prises de risque marqués, dont le symbole est Joker. The Batman aura mis longtemps avant de voir le jour, son développement à rallonge ne rassurait pas spécialement mais maintenant que des informations sortent à la chaîne, on se dit que Matt Reeves est en train de faire quelque chose qui pourrait marquer le genre. Enfin, on s’avance peut-être, n’empêche que la perspective de revoir Batman sur grand écran est excitante. Encore plus ici avec un film qui va prendre des grosses libertés par rapport à l’univers des comics.

Vendu comme un film noir qui transforme Batman en une sorte de détective, ce long-métrage fait le choix inattendu de se reposer sur Robert Pattinson pour le premier rôle, et de rassembler un casting composé d’Andy Serkis (Alfred), Zoë Kravitz (Catwoman), John Turturro (Carmine Falcone), Paul Dano (l’Homme-Mystère), Jeffrey Wright (James Gordon avant qu’il ne devienne commissaire) et Colin Farrell (Le Pingouin). On ne cite que les gros noms, mais d’autres talents seront de la partie, comme Peter Sarsgaard. Personne ne savait qui il allait interpréter, bien que des rumeurs et des suppositions laissaient entendre qu’il pourrait être Harvey Dent/Double-Face.

The Batman s’est trouvé un nouveau procureur

Au moment où la production de The Batman débute, Business Wire fait le point sur la distribution et annonce que Sarsgaard campera Gil Colson, le procureur de Gotham. Une fonction détenue par Harvey Dent avant d’être blessé et de devenir un antagoniste. Ce Colson, inventé pour les besoins du film, est-il une façade pour réinventer Double-Face ? Va-t-il aussi passer de l’autre côté de la Loi ? Quoi qu’il arrive, cette nouvelle information n’exclut pas totalement la présence de ce méchant mythique dans le film. On peut aussi penser, si The Batman était le début d’une trilogie, que ce procureur soit le prédécesseur de Dent, ou son rival pour une future élection. Reeves n’en est pas à sa première liberté prise par rapport au matériau d’origine donc on se méfie de tout. Et c’est quelque part plaisant de savoir qu’un univers qu’on pense connaître sur le bout des doigts sera remodelé.

The Batman est attendu en France le 23 juin 2021.