The Batman : une noirceur sans limites dans des nouvelles images inédites

Un nouveau spot TV de "The Batman" a été dévoilé, dans lequel on peut poser les yeux sur quelques images inédites. Par ailleurs, on entend aussi un peu plus la composition originale de Michael Giacchino, qui vient parfaire l'univers très sombre créé pour le film.

The Batman, le film de l'année ?

Pour cette année 2022, on attend quelques films avec une grande impatience. À sa fin, il y aura évidemment Avatar 2, attendu pour le moment dans nos salles le 14 décembre. Avant ça, on devrait pouvoir s'envoler avec Tom Cruise dans Top Gun : Maverick, a priori le 25 mai. Par ailleurs, on se prépare à quelques sorties Marvel mais, surtout, le public attend avec une fébrilité extrême le retour du plus célèbre des justiciers masqués dans The Batman. Ça tombe bien, c'est un des premiers sur la liste des super-productions hollywoodiennes puisqu'il arrivera dans les salles françaises le 2 mars. À un mois et demi donc de sa sortie, la promotion bat son plein, et on peut découvrir de nouvelles images du film réalisé par Matt Reeves avec Robert Pattinson dans le rôle-titre (vidéo ci-dessus).

L'Homme-mystère - The Batman ©Warner Bros.

L'Homme-mystère toujours plus menaçant

Plusieurs plans de ce spot TV ont déjà été vus auparavant, mais quelques-uns sont inédits. Tout particulièrement ceux où on peut voir l'Homme-mystère en action. Alors qu'une dernière image avait un peu affaibli l'angoisse que le personnage génère, il retrouve ici toute son aura menaçante, bien aidé par ses énigmes répétées en voix-off. Armé, toujours camouflé dans des vêtements d'inspiration militaire - un indice sur le passé du personnage ? - il est définitivement la grande menace de The Batman et va pousser le super-héros dans ses ultimes retranchements.

Interprété par Paul Dano, rendu célèbre notamment par ses performances dans Little Miss Sunshine et There Will Be Blood, l'Homme-mystère est un des adversaires les plus retors de Batman. L'acteur offrira-t-il une interprétation du calibre de celle de Heath Ledger dans The Dark Knight ? C'est évidemment tout le mal qu'on lui souhaite ! Entre lui et le Pingouin, qui aura un rôle réduit mais ne manquera d'apporter un peu de sa folie dans l'intrigue, Batman va avoir fort à faire...