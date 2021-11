The Batman : une nouvelle vidéo met en scène l'inspecteur Gordon

« The Batman », la future adaptation réalisée par Matt Reeves, vient de se dévoiler un peu plus dans une nouvelle vidéo de tournage. Celle-ci montre Jeffrey Wright dans la peau de Jim Gordon découvrant la Batmobile de Batman.

The Batman : l'attendu retour du Chevalier Noir

Tandis que Ben Affleck et Michael Keaton vont revenir dans les rôles de Batman à l'occasion de The Flash, un nouveau comédien va prochainement enfiler le costume du Chevalier Noir sur grand écran. En effet, attendu pour le 2 mars prochain au cinéma, The Batman commence à énormément faire parler de lui. Ce blockbuster, qui verra Robert Pattinson endosser le costume du justicier, est réalisé par Matt Reeves (qui a notamment signé les deux derniers films La Planète des Singes).

En plus de Robert Pattinson, le reste de la distribution, assez hallucinante par ailleurs, est notamment composée de Paul Dano en Homme-Mystère, de Colin Farrell dans les habits du Pingouin, de Zoë Kravitz en Catwoman, d'Andy Serkis dans le rôle du majordome Alfred, de John Turturro dans la peau du gangster Falcone ou encore de Jeffrey Wright dans le rôle du Commissaire Gordon.

Bruce Wayne (Robert Pattinson) - The Batman ©Warner Bros

Pour rappel, cette nouvelle version va ramener les spectateurs à une époque plus ancienne. Matt Reeves promet un film plus violent que ses prédécesseurs, qui mettra en scène un jeune Bruce Wayne, encore à ses débuts dans la peau de Batman. Le film va notamment s'inspirer de excellents comics Batman : Year One, The Long Halloween et Batman : Ego.

Une nouvelle vidéo des coulisses

Après une première bande-annonce explosive sortie il y a quelques semaines maintenant, The Batman ne cesse de faire parler de lui. Une nouvelle vidéo des coulisses du tournage vient d'ailleurs d'être publiée. Celle-ci met en scène l'inspecteur Gordon, incarné par Jeffrey Wright, rejoindre Batman dans son antre secrète.

Le commissaire découvre notamment l'emblématique Batmobile. La relation entre les deux personnages remontent maintenant à très longtemps. Généralement du même côté de la justice, ils travaillent régulièrement ensemble, même si c'est déjà arrivé qu'ils soient adversaires. Reste maintenant à savoir comment Matt Reeves compte exploiter leur relation dans son film. Le personnage de Gordon sera par ailleurs développé dans sa propre série, centrée sur la police de Gotham et intitulée Gotham City PD.