The Batman : une scène coupée avec Catwoman et le Pingouin dévoilée

"The Batman" est sans conteste le plus gros événement cinéma du début d'année 2022. Le film, majoritairement salué, a encore quelques petites choses à nous offrir. Après la découverte de l'incroyable scène avec le Joker, un nouveau passage coupé vient d'être révélé.

The Batman : un succès dans les salles

Alors que le Batman de Ben Affleck se trouve à priori dans une impasse, le célèbre héros a pu décrocher une nouvelle incarnation au cinéma. Sous la houlette de Matt Reeves, c'est Robert Pattinson qui a été enrôlé pour l'incarner, entouré d'un très beau casting (Zoë Kravitz, Paul Dano, Jeffrey Wright, Andy Serkis, Colin Farrell, John Turturro ou encore Peter Sarsgaard).

Le scénario de The Batman se déroule au début de l'ascension du Dark Knight (l'Année 2, pour être précis) et le suit en train d'enquêter sur les agissements du Riddler, qui compte bien révéler au grand jour les petits secrets des personnalités politiques de Gotham. Durant son enquête, notre héros croise notamment Catwoman, le Pingouin ou encore Carmine Falcone. Le long-métrage arrive au bout de sa carrière dans les salles et on peut parler de beau succès financier. À ce jour, il a engrangé 751,6 millions de dollars.

The Batman ©Warner Bros

Une nouvelle scène coupée révélée

Aux États-Unis, The Batman vient de débarquer sur HBO Max, 45 jours après sa mise à l'affiche. Au même moment, nous pouvons poser les yeux sur une scène coupée qui met en scène Selina Kyle et Oz/le Pingouin. L'action se déroule au club Iceberg Lounge et plus spécifiquement dans le bureau du méchant incarné par Colin Farrell. Selina s'y rend pour aider Bruce, qui observe la scène à distance grâce à ses petits gadgets. C'est alors que le Pingouin en profite pour révéler qu'il a des grands plans pour Gotham et qu'il compte prendre le contrôle de la ville à l'avenir.

On peut allègrement comprendre pourquoi Matt Reeves a décidé de couper ce passage car il n'apporte pas un éclairage nouveau sur le Pingouin. Sachant que le film est déjà très (trop ?) long en l'état, il fallait faire des choix pour ne pas alourdir l'ensemble. La scène marquera moins les esprits que celle avec le Joker révélée le mois dernier.

Elles partagent néanmoins un point commun : teaser l'avenir de l'univers étendu qui va être développé autour de The Batman. On rappelle qu'une série sur le Pingouin est dans les tuyaux et qu'un second opus semble inévitable.