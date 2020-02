The Batman : Zoë Kravitz parle de son rôle et de Robert Pattinson

Matt Reeves a fait plus d’un choix intéressant pour le casting de « The Batman », comme Robert Pattinson en Bruce Wayne ou Zoë Kravitz en Catwoman. L’actrice en dit plus sur la teneur de son rôle et parle de sa collaboration avec la star du projet.

Il aura fallu beaucoup de temps mais on y est ! Matt Reeves vient de commencer le tournage de The Batman, le film DC qu’il prépare depuis on ne sait même plus quand tellement l’origine du projet date. Comme Joker, pas question de simplement reprendre les éléments vus dans des comics. La démarche se veut originale, pour livrer un Batman comme on ne l’a jamais vu au cinéma.

C’est Robert Pattinson qui a été choisi pour l’incarner et un premier aperçu de l’acteur dans le costume a fait grimper la hype. Le film ne racontera pas les origines du héros, pour se dérouler quand même juste après ses débuts, durant sa seconde année d’existence. Le scénario reste mystérieux mais Reeves a déjà expliqué que son inspiration était le cinéma noir et qu’il voyait son Batman comme un détective en train d’enquêter à Gotham. Une vision terriblement excitante, à laquelle on doit ajouter un casting surprenant.

Andy Serkis épaulera notre héros en étant son serviteur Alfred, Jeffrey Wright sera James Gordon, Paul Dano incarnera l’Homme-Mystère, John Turturro sera Carmine Falcone et Colin Farrell entrera dans le costume du Pingouin. Quant à Zoë Kravitz, elle a été engagée pour donner vie à Catwoman. Du beau monde issu de la mythologie Batman sera là pour cet événement !

Zoë Kravitz tease une Catwoman différente dans The Batman

En interview pour Variety, Kravitz a donné des éléments sur son rôle et la manière dont elle aborde ce défi :

Je veux honorer les fans et j’espère qu’ils aiment ce que je vais faire du rôle, mais pour faire ce que je pense que je dois faire avec Catwoman, je dois voir avec moi-même et oublier le reste du monde.

On comprend alors que cette version de Catwoman risque de comporter des différences, à la fois avec celles vues au cinéma et à la fois dans les comics. Matt Reeves a sûrement dessiné le personnage en injectant des nouvelles idées dans sa personnalité. Ce qui peut aller contre les attentes de certains fans, attachés à un portrait inscrit dans l’imaginaire collectif.

Dans le reste de son passage chez Variety, Zoë Kravitz évoque son partenaire de jeu, Robert Pattinson, avec qui elle tourne pour la première fois :

J’ai dû faire des tests avec lui et maintenant nous nous entraînons et répétons ensemble et c’est juste une personne charmante et merveilleuse, un acteur attentionné. Je pense qu’il est parfait pour ce rôle, ça va être une belle aventure. Je suis ravie de l’avoir comme partner in crime et d’être avec lui pour s’entraider, car c’est intense.

En espérant que cette alchimie se ressente à l’écran, même si on ne saurait dire comment Catwoman va interagir avec Batman. Seront-ils ennemis ou amenés à être dans le même camp ? Voilà une des nombreuses questions encore en suspens pour ce film.

The Batman sortira en France le 23 juin 2021.