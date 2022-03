The Batman : Zoë Kravitz raconte pourquoi elle a été recalée du casting de "The Dark Knight Rises"

"The Batman" fait une belle place à Catwoman, et Zoë Kravitz lui rend bien en livrant une performance formidable dans ce rôle. Ce n'était d'ailleurs pas sa première tentative d'intégrer cet univers, puisque l'actrice avait tenté de passer une audition pour "The Dark Knight Rises". Une audition qui lui avait été refusée, pour la pire des raisons.

The Batman : le grand retour de Catwoman

Parmi les mille qualités de The Batman, nouveau film très réussi sur le Chevalier Noir (notre critique ici), il faut rendre hommage à Zoë Kravitz. Celle-ci prête en effet ses traits et son talent au personnage de Catwoman, alliée de circonstance et love interest du super-héros. Elle rayonne dans ce rôle précédemment tenu au cinéma par Lee Meriwether dans le film Batman de 1967, Michelle Pfeiffer dans Batman : Le Défi, et Anne Hathaway dans The Dark Knight Rises. On laisse de côté Halle Berry dans Catwoman, celui-ci n'étant pas un film Batman, en plus d'être un pur nanar...

The Batman ©Warner Bros.

Zoë Kravitz est idéale dans la version de Catwoman de Matt Reeves, parfaitement féline, rebelle et mortelle, absolument sexy - Batman en perdrait presque ses moyens -, et surtout dans un rôle quasi principal qu'elle assure à merveille. Interlocutrice principale du super-héros, leur duo est une des plus belles réussites de The Batman. Une performance pour l'actrice qui a peut-être le goût d'une revanche, puisque celle-ci vient de raconter qu'elle s'était fait recaler du casting de The Dark Knight Rises pour une odieuse raison : sa couleur de peau.

Zoë Kravitz : "ça a été très dur à entendre"

C'est dans un portrait que lui consacre The Observer que l'actrice de 33 ans s'est confiée à ce sujet. On remonte donc le temps et on s'arrête vers la fin 2010 et le début 2011, période à laquelle le troisième film de Christopher Nolan constitue son casting. Zoë Kravitz souhaite alors passer une audition, pour interpréter un petit rôle. Mais elle n'aura même pas l'occasion d'essayer. Elle raconte :

Je ne sais pas si ça venait directement de Christopher Nolan. (...) Je pense que ça venait probablement d'un quelconque directeur de casting, ou d'un assistant de directeur de casting... Être une femme de couleur, être une actrice, et entendre que je ne ferai pas d'audition à cause de ma couleur de peau, et entendre le terme "urban" balancé comme ça, ça a été très dur à entendre.

Dans une interview datant de 2015 pour le magazine Nylon, elle évoquait déjà ce regrettable événement, expliquant : "ils m'ont dit que je n'aurai pas d'audition pour ce petit rôle, parce qu'ils n'avait pas l'intention de faire 'urban'. Je me demandais, 'quel est le rapport ?', je devais juste dire 'Yo comment ça va Batman ? Quoi de neuf ?'".

Le mot "urban", difficile à traduire en VF, est en l'occurence un terme péjoratif qui vise la culture afro-américaine en lui associant une mentalité ghetto/gangster... Heureusement les mentalités ont évolué depuis le début des années 2010, et ce mauvais souvenir pour Zoë Kravitz doit prendre aujourd'hui une saveur toute particulière.